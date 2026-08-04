Sal Da Vinci, il caso della bimba disabile? "Putt***. Nella mia famiglia..."

Bufera dopo l'ultimo concerto di Sal Da Vinci. Il vincitore del Festival di Sanremo aveva fatto salire sul palco di Adrano una bambina disabile. Poi l'aveva presa in braccio e baciata. Infine aveva chiesto al pubblico un applauso più forte. Il gesto, però, ha fatto molto discutere. C'è chi lo ha ritenuto tenero e affettuoso, ma c'è chi invece lo ha condannato. Il motivo? Si sarebbe servito del "pietismo" per spettacolarizzare il suo gesto. Così il cantante napoletano, come riporta Fanpage.it, ha risposto senza mezzi termini.

Come ha spiegato lo stesso Sal Da Vinci dal palco di piazza Sant'Alfonso a Francavilla a Mare, il gesto era legato ad alcune esperienze personali. L'artista crede che le polemiche siano nate solo per ottenere "qualche like in più" sfruttando la notorietà del personaggio. "Ci siamo commossi tutti - le sue parole -. Perché in famiglia mia vivo un caso del genere, e oggi leggo delle robe che, da essere umano – non da artista, assolutamente – vorrei dire veramente: ma c’è bisogno di apparire e di riscuotere qualche like da qualche hater che scrive?".