Ginevra Taddeucci imbarazza Macron: "Senna bella 'zozza', sugli occhialini avevo di tutto"

"Le acque della Senna? Era bella 'zozza', è uscito un 'troi**o' indicibile... Si tiravano fuori foglie, rame, plastica...": Ginevra Taddeucci lo ha detto ai microfoni di Rai Sport dopo l'oro ottenuto nella 10 km femminile agli Europei di nuoto in acque libere. Parole di denuncia nei confronti del Paese di Emmanuel Macron. La 29enne fondista di Lastra a Signa, insomma, è stata schietta sulle condizioni in cui si è ritrovata a gareggiare: "Parigi mi porta fortuna, ai Giochi avevo preso un bronzo. Ma due anni fa, il campo gara era più pulito", ha detto a caldo, subito dopo essere uscita dall'acqua.

Se per i francesi la Senna è balneabile, e dunque vi si può gareggiare, per la Taddeucci (e non solo) la situazione è un po' diversa. "Io sugli occhialini avevo di tutto - ha raccontato la neocampionessa d'Europa - ho visto più plastica qui... Sarà biodegradabile, andrà via. Ma oggi era peggio di due anni fa". La stessa denuncia nei giorni scorsi è arrivata da Gregorio Paltrinieri: "La Senna ci fa paura, abbiamo paura dell'escherichia coli, dell'acqua putrida. Ai giochi olimpici partimmo in 30 per il fondo e in 10 sono finiti all'ospedale. Io arrivavo da gare eccezionali in vasca: argento nel 1500, bronzo negli ottocento". Parigi, però, va avanti per la sua strada. "Facciamo delle analisi due volte al giorno. Finora, i risultati sono eccellenti", aveva sottolineato la federnuoto francese prima delle due gare.