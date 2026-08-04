Toscana, via libera alla legge sulla caccia: la giunta rossa di Giani vota con la destra

La giunta dem di Eugenio Giani in Toscana ha votato a favore della legge sulla caccia. Una legge che si ispira a quella nazionale, la riforma dell’attività venatoria approvata dal Senato e all’esame della Camera, definita anche la legge “sparatutto”. Oggi, come spiega il Fatto Quotidiano, la riforma regionale ha spaccato in due il campo largo, sconfessando le posizioni nazionali di Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Tra le novità del provvedimento nazionale, c’è la revisione della legge del 1992, con una maggiore enfasi sulla gestione della fauna selvatica anche come strumento di tutela dell’agricoltura e della biodiversità, l’ampliamento delle aree interessate dall’attività venatoria, l’aggiornamento dell’elenco delle specie cacciabili e delle regole sui periodi di caccia, nuove competenze nella gestione faunistica, con un riequilibrio del ruolo degli organismi tecnici e delle Regioni nella pianificazione venatoria, piani regionali per il controllo di alcune specie, compresi strumenti specifici per la gestione del lupo e della fauna problematica, nell’ottica dichiarata di ridurre i danni alle attività agricole.