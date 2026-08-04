Ferrari, Ollie Bearman sbrocca: "Non aspetto anni"

Il sogno Ferrari resta intatto, ma Ollie Bearman non ha intenzione di aspettare all'infinito. Il giovane britannico, esploso nel 2024 con lo straordinario debutto in rosso al posto dell'operato Carlos Sainz nel GP d'Arabia Saudita, aveva dato l'impressione di essere il futuro naturale della Scuderia. Dopo un buon primo anno in Haas e un avvio convincente della seconda stagione, però, il suo percorso si è complicato. A cambiare le prospettive è soprattutto la permanenza di Lewis Hamilton. Il sette volte campione del mondo dovrebbe infatti restare in Ferrari anche nel 2027, sfruttando il terzo anno previsto dal contratto. Una decisione che, considerati i risultati ottenuti, appare logica, ma che obbliga Bearman a rimandare ancora il sogno di un sedile a Maranello.

A riguardo, il pilota della Haas non nasconde il proprio disappunto. "Il mio obiettivo è tornare a essere un pilota Ferrari, ma non sono disposto ad aspettare per sempre", ha dichiarato nel podcast Beyond the Grid. Parole che fotografano la sua ambizione, pur senza mancare di rispetto a Hamilton: "Vederlo tornare al successo è stato fantastico. È il miglior pilota britannico di sempre e vincere con la Ferrari è qualcosa di speciale. Ma, per il mio futuro, non è la situazione ideale”. Ribadendo che restare ancora in Haas non rappresenterebbe un problema nell'immediato, ma fissa anche un limite alla pazienza: "Sogno la Ferrari, però non posso aspettare tre, quattro o cinque anni", ha spiegato.