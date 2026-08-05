Rimpatri, scure italiana sui Paesi Ue che non collaborano: gli estremi rimedi

Nel linguaggio della diplomazia internazionale si chiama «condizionalità economica». In sostanza: basta aiuti a chi rifiuta di riprendersi i propri cittadini entrati illegalmente nei Paesi europei. È la linea italiana, portata ieri da Matteo Piantedosi al vertice in videoconferenza dei ministri dell’Interno Ue, convocato d’urgenza dopo i fatti di Ceuta. Una linea già concordata con altri Paesi dell’Unione. Il principio è semplice: chi rifiuta di riprendersi i propri cittadini irregolari perde i vantaggi economici concessi dalla Ue in termini di dazi, investimenti, partenariati. Nessun segreto su chi sia il primo destinatario: Piantedosi ha citato proprio il Marocco, che, «pur non collaborando sul fronte dei rimpatri, gode di importanti vantaggi nei rapporti commerciali con l’Europa» (tra i detenuti stranieri nelle carceri italiane i marocchini sono il 22,5%, la nazionalità più numerosa). L’Italia, ha ricordato il responsabile del Viminale, ha già chiesto in sede europea di usare questo approccio con il governo di Rabat. Lo strumento è il nuovo regolamento sul Sistema delle preferenze generalizzate (Gsp+), che entrerà in vigore il primo gennaio 2027 e lega i vantaggi tariffari alla cooperazione sui rimpatri.

LE RESPONSABILITÀ DELLA UE

Non è un lavoro che devono fare i singoli governi. «La forza contrattuale di ventisette Stati messi insieme è enormemente superiore a quella di ogni singolo Paese», ha spiegato Piantedosi ai colleghi, «e pertanto deve essere l’Unione europea nel suo complesso a negoziare». Se i Paesi terzi si rifiutano di cooperare sulla riammissione dei propri cittadini, «l’Unione deve poter applicare forti condizionalità in ogni settore». Insomma, occorre cambiare logica e non disdegnare le maniere forti: «È giusto utilizzare tutte le leve politiche ed economiche a nostra disposizione al fine di ottenere una reale e misurabile collaborazione, rivalutando anche i partenariati strategici con l’Ue», come quello che ha il Marocco, «alla luce dei livelli di collaborazione offerti». Per il governo italiano, ha aggiunto il ministro dell’Interno, è giunto il tempo che Bruxelles «metta in pratica i nuovi modelli di hub per la gestione esterna delle procedure di asilo e per i rimpatri in Paesi terzi sicuri, superando i vecchi tabù ideologici». È il modello per il quale l’Italia ha fatto da «apripista» in Albania, con la differenza che i nuovi centri sarebbero finanziati con fondi Ue e regolati secondo il diritto europeo (rendendo così impossibile per i giudici nazionali usare le norme Ue per impedirne il funzionamento). Per il governo italiano queste strutture, realizzate solo in Paesi extra-Ue considerati «sicuri» per il rispetto dei diritti umani, «costituiscono il più forte deterrente possibile contro il traffico di esseri umani e contro i flussi irregolari».