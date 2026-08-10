Sanchez, Ceuta in crisi? Dopo le playlist estive, consiglia anche libri

Non solo musica, ora il premier spagnolo Pedro Sanchez si improvvisa esperto anche di libri. E sui social, dopo le playlist estive, consiglia ai suoi seguaci anche delle letture per l'estate. Insomma, mentre la situazione a Ceuta, l'enclave spagnola in Marocco, non sembra essere risolta dopo la maxi invasione di migranti nei giorni scorsi, il leader socialista si trasforma in un influencer. E lo fa dalla sua tenuta per le vacanze a Lanzarote. Forse un modo per dare un'impressione di normalità agli spagnoli, cercando di convincerli che tutto vada bene, quando la realtà sembra essere molto diversa. Basti pensare che nella città autonoma, i migranti rimasti starebbero esasperando i residenti, tra accampamenti sulle spiagge, centro di accoglienza al collasso e caos nelle strade.

A colpire è il fatto che Sanchez pubblichi i video dei suoi consigli estivi solo su TikTok, evitando accuratamente sia Facebook che Instagram. Il motivo? Tiktok è il social della Generazione Z, in genere poco o per nulla interessata ai temi di attualità, come quello di Ceuta. L'ipotesi, dunque, è che sia stato consigliato al premier spagnolo di pubblicare solo su quella piattaforma per evitare le critiche. Dopo la pubblicazione del video con i consigli musicali, infatti, i profili di Sanchez erano stati presi d'assalto.

“Se quest’estate avete voglia, tra le altre cose, di leggere un buon libro, vi raccomando un romanzo, un saggio e un fumetto che credo valgano la pena - dice Sanchez nell'ultimo video -. Come romanzo, beh, quest’opera meravigliosa che si intitola 'Comerás flores' di Lucía Asué. Come fumetto, vi consiglierei anche Laura Perez e il suo fumetto 'Nocturnos'. E infine come saggio, Mark Leonard, un libro che ho appena finito di leggere che si intitola 'The Age of Unpeace', qualcosa come 'L’era della non pace'. Bene, spero che queste raccomandazioni vi piacciano”.