Sanchez sbugiardato dal presidente di Ceuta: "Ecco quanti sono gli immigrati qui"

Il presidente di Ceuta, Juan Jesús Vivas, stima che nell’enclave spagnola siano rimasti tra gli 8.000 e gli 11.000 migranti dopo l’ondata di arrivi del 30 luglio. La cifra è molto superiore a quella indicata dal governo di Pedro Sánchez, che parla invece di circa 2.000 persone rimaste sul territorio dopo l’arrivo di decine di migliaia di migranti.

Vivas, preoccupato per il rischio di una nuova ondata nelle prossime ore, ha chiesto al governo spagnolo di autorizzare urgentemente un centro di internamento temporaneo dove ospitare i migranti in attesa delle procedure di espulsione. Secondo il presidente, una struttura di questo tipo permetterebbe di garantire i loro bisogni essenziali, evitare che rimangano per strada e rendere più semplici le procedure di rimpatrio.

Il presidente dell’exclave ha inoltre sottolineato l’impatto della presenza dei migranti sulla città: 8.000-11.000 persone rappresenterebbero infatti circa il 12% della popolazione locale. Per questo, ha affermato, le strade devono “tornare alla vita che avevano prima”.

Vivas ha poi sollecitato maggiore rigore nella gestione dei flussi migratori e, soprattutto, messaggi più chiari sulla sicurezza delle frontiere. Ha definito “assolutamente essenziale” che il governo trasmetta “un messaggio inequivocabile: la sicurezza del confine è garantita dalla Spagna”. Riferendosi agli eventi del 30 luglio, ha denunciato che “Il 30 luglio abbiamo visto che non era così. Il 30 luglio abbiamo visto che il confine era nelle mani di un Paese terzo; abbiamo visto che il confine poteva essere violato. Questo non può accadere di nuovo, né il 15, né mai più”.