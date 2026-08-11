Tolosa, grida "Allah akbar" e accoltella due poliziotte

La procura di Tolosa sta indagando sulle motivazioni dell’uomo arrestato ieri sera dopo aver aggredito con un’arma da taglio tre agenti della polizia municipale nel centro della città. Non è escluso un possibile coinvolgimento della Procura nazionale antiterrorismo (Pnat). Lo riporta “BfmTv”.Il sindaco Jean-Luc Moudenc ha dichiarato che durante l’aggressione sarebbero state pronunciate frasi “a carattere terroristico”.

Il procuratore di Tolosa ha però precisato che tali dichiarazioni, pur imponendo di approfondire questa pista, “non possono ipso facto permettere di qualificare” l’episodio come atto di terrorismo. “Solo l’indagine lo determinerà”, ha affermato il magistrato, spiegando che l’eventuale competenza della Pnat sarà valutata dopo l’esame della personalità e dei precedenti dell’aggressore.La procura ha aperto un’inchiesta per tentato omicidio ai danni di persone depositarie della pubblica autorità, affidata alla Divisione della criminalità organizzata e specializzata.

Secondo la ricostruzione degli investigatori e un video autenticato da una fonte vicina all’inchiesta, tre agenti impegnati in una pattuglia in rue d’Austerlitz sono stati affrontati dall’uomo, che è stato infine immobilizzato e arrestato. Due agenti sono stati trasportati all’ospedale universitario di Rangueil: uno è stato ferito al gomito, l’altro ha riportato lesioni al braccio e al collo (la lama sarebbe passata a poca distanza da un’arteria). Nessuno dei due è in pericolo di vita. Il sindaco Moudenc ha espresso “tutto il suo sostegno” agli agenti, alle loro famiglie e ai colleghi.