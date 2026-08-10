4 di Sera, Sallusti inchioda la sinistra: "Sembra stare con gli immigrati clandestini"

A 4 di Sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4, è stato ospite Alessandro Sallusti. Il direttore di libero ha parlato di immigrazione e ha evidenziato come la sinistra sembra stare più dalla parte degli immigrati clandestini che dalla parte dei cittadini italiani.
"Allora, noi però possiamo dire e scegliere che cosa fare in casa nostra e qui c'è la contraddizione in quello che ho appena sentito, perché la Premier danese dimostra che può esistere, che esiste in Europa, una sinistra che vive nel mondo reale - il pensiero di Sallusti -, che è pragmatica, che è di buon senso, che non dà la caccia alle streghe eccetera eccetera, ma che fa ed è d'accordo a fare delle cose appunto di buon senso, nell'interesse dei suoi cittadini e generali, che è la cosa, e a me lo dico con grande dispiacere, che non fa Nardella, ma non è che non lo fa perché non vuole farlo lui, io immagino per quello che conosco, che leggo, che lui lo farebbe anche. Ma perché la nostra sinistra, la sinistra italiana è prigioniera dei suoi lati estremi, di una sinistra massimalista, ideologica eccetera eccetera".
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E ancora: "Soprattutto in un anno elettorale non riesce a divincolarsi da questa morte, e per cui alla fine, noi la dico male, non si offenda Nardella, alla fine questa sinistra pare stare più dalla parte degli immigrati clandestini che non dalla parte dei cittadini italiani, che è un controsenso, e io so, lui scuote la testa, che il PD di suo non sarebbe così, e però alla fine diventa così perché va a rimorchio per motivi elettorali, dei Fratoianni, della Salis, la Salis non quella di Genova, dei suoi alleati più intransigenti".
"La sinistra italiana sembra stare più dalla parte degli immigrati clandestini che dalla parte dei cittadini italiani."— 4 di sera (@4disera) August 10, 2026
Alessandro Sallusti a #4disera News pic.twitter.com/PXbhJKNvqr