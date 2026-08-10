4 di Sera, Sallusti inchioda la sinistra: "Sembra stare con gli immigrati clandestini"

A 4 di Sera, il programma di approfondimento politico di Rete 4, è stato ospite Alessandro Sallusti. Il direttore di libero ha parlato di immigrazione e ha evidenziato come la sinistra sembra stare più dalla parte degli immigrati clandestini che dalla parte dei cittadini italiani.

"Allora, noi però possiamo dire e scegliere che cosa fare in casa nostra e qui c'è la contraddizione in quello che ho appena sentito, perché la Premier danese dimostra che può esistere, che esiste in Europa, una sinistra che vive nel mondo reale - il pensiero di Sallusti -, che è pragmatica, che è di buon senso, che non dà la caccia alle streghe eccetera eccetera, ma che fa ed è d'accordo a fare delle cose appunto di buon senso, nell'interesse dei suoi cittadini e generali, che è la cosa, e a me lo dico con grande dispiacere, che non fa Nardella, ma non è che non lo fa perché non vuole farlo lui, io immagino per quello che conosco, che leggo, che lui lo farebbe anche. Ma perché la nostra sinistra, la sinistra italiana è prigioniera dei suoi lati estremi, di una sinistra massimalista, ideologica eccetera eccetera".