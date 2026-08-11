L'incubo di Merz è la vittoria dell'estrema destra

Una differenza di voti così marcata fra il primo e il secondo partito in Sassonia-Anhalt non si era mai registrata. Nel terzo più grande dei cinque Länder orientali tedeschi il partito sovranista AfD raggiungerebbe quota 42% se si votasse oggi, venti punti in più rispetto al 22% della Cdu del cancelliere Friedrich Merz.

Nel Land con capitale Magdeburgo le elezioni sono in programma il 6 settembre, fra meno di un mese, ma l’ultima rilevazione Insa per il quotidiano Bild non lascia troppe speranze ai cristiano democratici: AfD, che in Sassonia-Anhalt è considerata “un partito di estrema destra” da parte dei servizi di intelligence, si sta avvicinando pericolosamente al raddoppio sulla Cdu. E i guai per Sven Schulze, il governatore Cdu uscente in cerca di una conferma, non sono finiti: secondo il sondaggio diffuso ieri, anche il Bsw, la formazione socialista e nazionalista nata da una costola del partito socialcomunista Die Linke, entrerebbe in aula superando la soglia del 5%.

I programmi di Bsw e AfD sono molto simili ma il candidato premier del Bsw si propone al miglior offerente: «Solo se il Bsw entrerà nel Landtag sarà possibile impedire il prossimo mandato del primo ministro della Cdu. L’AfD da sola non ce la farà», ha affermato Thomas Schulze (stesso cognome del candidato moderato).

Le coalizioni si fanno solo a spoglio concluso ma in teoria il governatore uscente potrebbe prevalere su AfD alleandosi con tutte le sinistre. E cioè con i socialdemocratici, avvistato a un misero 6%, con Bsw rosso-bruno al 5% e Linke, terza al 13% nel sondaggio. Domenica il leader nazionale dei socialcomunisti, Luigi Pantisano, figlio di Gastarbeiter calabresi, non ha escluso di dare il proprio appoggio a Sven Schulze pur di fermare i sovranisti. Ma la Cdu ha già fatto sapere di non essere interessata ad amministrare la regione con un partito favorevole, fra le altre cose, a nazionalizzare le grandi proprietà immobiliari. Per i moderati tedeschi sono tempi difficili: per invertire la curva discendente non basteranno le aperture del cristiano-sociale bavarese Manfred Weber a favore dell’apertura in Africa di centri per esternalizzare le procedure d’asilo.