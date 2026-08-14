Caccia italiani si alzano in volo e abbattono drone nello spazio aereo lettone

Sono stati Eurofighter italiani a intercettare e abbattere il drone straniero entrato nello spazio aereo della Lettonia. Lo ha riferito il ministero della Difesa lettone, come riporta la Dpa, dopo che nella notte era stato lanciato un allarme aereo nel Paese baltico. Il drone è stato abbattuto dopo che i caccia italiani, impegnati nella sorveglianza dello spazio aereo baltico per conto della Nato, sono decollati per intercettarlo. Con l'abbattimento, le autorità lettoni hanno revocato l'allarme e invitato la popolazione a non esporsi al rischio di eventuali frammenti. Gli Eurofighter italiani impiegati nell'operazione sono di stanza presso la base militare di Siauliai, in Lituania.



La ministra degli Esteri lettone Baiba Braze ha ringraziato l'Italia per l'azione dei suoi caccia nell'ambito della missione Nato di sorveglianza dello spazio aereo baltico, dopo l'abbattimento di un drone straniero nei cieli della Lettonia. "Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro servizio nella missione Nato di difesa aerea del Baltico e per aver garantito l'integrità dello spazio aereo della Nato", ha scritto BraPte su X. "Un velivolo senza pilota straniero è stato abbattuto la scorsa notte dai nostri alleati italiani sopra la Lettonia orientale", ha aggiunto la ministra, accompagnando il messaggio con le bandiere di Italia e Lettonia e l'hashtag «#WeAreNATO». I caccia italiani, impegnati nella missione Nato di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi baltici, sono di stanza presso la base militare di Siauliai, in Lituania. Il messaggio della ministra lettone è stati ripostato dal ministro della Difesa, Guido Crosetto.