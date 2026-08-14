Macron, la Francia brucia e lui... Le foto-scandalo

Polemica in Francia: mentre il Paese brucia per gli incendi e l'eccezionale ondata di caldo, il presidente Emmanuel Macron è stato fotografato mentre si rilassa e si gode le sue vacanze estive a bordo di una moto d'acqua. I francesi stanno vivendo un'estate "apocalittica" e "il nostro presidente si concede un pubbliredazionale sulle sue vacanze" sul settimanale Paris Match, ha denunciato Marine Tondelier, leader dei Verdi e candidata alle prossime elezioni presidenziali.

Intanto, dallo staff del presidente hanno fatto sapere che il fotografo non aveva "alcun accesso autorizzato" per realizzare il reportage e che "foto rubate del presidente vengono pubblicate ogni anno da nove anni", cioè da quando è salito al potere. Questo non è comunque bastato a placare le polemiche. "Quando la Francia è soffocata dal caldo, quando alcuni francesi non hanno potuto andare in vacanza, il presidente si diverte su una moto d'acqua a Bregancon. È questo il messaggio? Che mossa geniale!", ha commentato Olivier Faure, primo segretario del partito Socialista.

"Questa è la politica come non mi piace", ha dichiarato Pierre Ouzoulias, senatore comunista, alla radio Europe 1, che avrebbe preferito che Macron "fosse su un camion dei pompieri ad aiutare i vigili del fuoco a spegnere l'incendio. Quello sarebbe stato il suo posto". "Dopo l'estate che abbiamo passato, vedere il presidente in vacanza non credo che rifletta il livello di preoccupazione dell'opinione pubblica, che è diffuso", ha aggiunto il politico. Anche se le critiche maggiori sono arrivate da sinistra, a destra si è fatto sentire anche Rassemblement National. La deputata Edwige Diaz ha definito le foto del capo dello Stato "goffe". Ma "ognuno ha il diritto di andare in vacanza" e ci sono "questioni più importanti", ha chiosato in un'intervista a radio France Info.