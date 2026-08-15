Chi è la somala che Berlino vuole rimandarci

Prosegue il caos dublinanti sull’asse Roma-Berlino. La 22enne somala Abdirisaq Warsame è sbarcata sulle coste italiane - a Lampedusa - dopo tre giorni di viaggio su un gommone il 27 febbraio 2026. Si è messa in viaggio per fuggire dalla Somalia e sottrarsi da un matrimonio combinato. Ma non si è fermata in Italia ha tirato dritto perché la sua destinazione era, e resta, la Germania. Il suo peregrinare l’ha spinta fino in terra teutonica per ricongiungersi con la madre e il fratello che non vedeva da 17 anni. Anche loro erano fuggiti dalla Nazione d’origine e successivamente si sono rifugiati, legalmente, in Baviera. Abdirisaq si è così messa in marcia per giungere fino in Assia.

Qui è stata registrata dalle autorità locali, lo scorso 31 marzo, per poi essere ospitata dal locale centro di accoglienza. Successivamente ha potuto incontrare i suoi familiari. Ora però la Germania, secondo quanto stabilito dal Trattato di Dublino, vorrebbe metterla su un aereo, il prossimo 19 agosto, per riportarla in Italia. Infatti la nostra Nazione è stata la sua porta d’accesso all’Europa nonché il primo porto nell’Ue. Così la giovane ha visto incrociare la sua storia con il braccio di ferro in corso tra il governo Meloni e quello di Merz sui regolamenti di Dublino.

Lo scontro, infatti, nasce dalla diversa interpretazione che ne fanno le due cancellerie in merito all’applicazione del Patto Ue sulle migrazioni e sull’asilo entrato in vigore il 12 giugno. La Warsame «ha la sua famiglia ben integrata in Germania e in Italia rischierebbe di rimanere da sola, come tanti altri richiedenti asilo e di finire in mezzo alla strada», questo il commento di Stephan Reichel dell’associazione Matteo - Chiesa e asilo. «Ha in Baviera sua madre, un fratello e tre sorelle. Loro vivono in Baviera da molto tempo e sono ben integrati. Anche questa giovane donna ha quindi ottime chance di vivere a sua volta bene in Germania», ha conluso Reichel.