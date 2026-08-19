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Squalo bianco, bagnino azzannato e trascinato a fondo: terrore a pochissimi metri dalla spiaggia

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mercoledì 19 agosto 2026
Squalo bianco, bagnino azzannato e trascinato a fondo: terrore a pochissimi metri dalla spiaggia

1' di lettura

Terrore in spiaggia: un bagnino viene azzannato da uno squalo bianco di tre metri e trascinato a fondo. È successo nei giorni scorsi a Greg Wilfert a Scarborough Beach, nel Maine, Usa. A raccontare l'accaduto è stato lui stesso in alcune interviste. In particolare, ha spiegato che lo squalo ha azzannato esclusivamente la boa di salvataggio in plastica rigida, quella che i bagnini hanno legata alla vita con una corda. Lo squalo, confondendo la boa per una preda, l’ha presa e trascinata a fondo, tirando giù anche l’uomo per circa un metro e mezzo. Il bagnino, però, è riuscito a salvarsi sganciando la fibbia della cintura a cui era legata la corda.

E così, una volta libero dal peso della boa, è riuscito a risalire a galla e a nuotare rapidamente verso la riva senza essere preso di nuovo di mira dallo squalo. L'attacco è avvenuto a circa 45 metri dalla costa. L’uomo stava facendo una nuotata di pattugliamento quotidiano verso le boe di segnalazione più esterne quando c'è stato l'incontro ravvicinato con lo squalo bianco. Il fatto che lo squalo si trovasse così vicino alla riva ha confermato l’allarme lanciato all'inizio dell'estate dai biologi marini, secondo cui un numero insolito di giovani squali bianchi starebbe frequentando le acque molto basse vicino alle spiagge del Maine per cacciare.

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