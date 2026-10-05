Flydubai, la confessione choc del pilota terrorista: "Vendicare Gaza, morire da martire"

In vista delle elezioni del 27 ottobre in Israele, il livello di allarme legato alla minaccia terroristica è stato elevato in base a precise informazioni di intelligence. Domenica sera nel corso del gabinetto politico-di sicurezza il capo dello Shin Bet, David Zini, ha comunicato ai ministri un'allerta d'intelligence specifica e preoccupante. Secondo le informazioni ottenute dal servizio segreto interno, "Hamas sta intensificando gli sforzi per organizzare un attacco complesso o un'operazione mirata di rapimento" a ridosso del voto o subito dopo. L'obiettivo è quello di "generare un forte impatto mediatico, perturbare l'agenda politica e di sicurezza israeliana, influenzare la situazione operativa". A cinque giorni dalla tragedia sfiorata dell'aereo FlyDubai, il copilota omanita Hammam Al-Hammami, che voleva schiantarsi su Tel Aviv, interrogato negli Emirati ha dichiarato di aver voluto agire "per vendicare Gaza, volevo morire da martire".

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Risuonano ora le parole del premier israeliano Benjamin Netanyahu che appena un giorno prima aveva affermato: "Abbiamo segnali che, in vista del voto, i nostri nemici cercheranno di attaccarci". Negli stessi giorni era emerso che l'Idf è in allerta massima a Gaza dove, secondo i servizi militari, Hamas starebbe pianificando di rapire un soldato israeliano per il terzo anniversario del 7 ottobre.

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Tuttavia la minaccia non arriva solo dalla Striscia, dove anche nei giorni scorsi diversi uomini armati sono stati ripresi in video mentre si muovevano da sotto e tra le macerie cercando di avvicinarsi alla Linea di Sicurezza controllata dall'Idf. La preoccupazione maggiore del sistema di sicurezza israeliano riguarda la Cisgiordania. Nelle settimane passate, in occasione delle festività ebraiche di Yom Kippur e Sukkot, i check point agli ingressi della West Bank sono rimasti chiusi, se non per casi eccezionali.