Picierno accusa Rima Hassan: "Profanata la mostra sul 7 ottobre all'Europarlamento"

"In Parlamento europeo nella mostra per ricordare le vittime del massacro terribile del 7 ottobre succede quello che non dovrebbe mai succedere: una deputata, Rima Hassan, per produrre un po' di caciara profana questa mostra facendo un po' di casino e calpestando le bandiere d'Israele e dell'Unione europea. Nemmeno di fronte alle tragedie si riesce a fermare il proprio antisemitismo. Vergognati Rima Hassan. Vergognati".
Così la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno, esponente di Spazio Pubblico, descrive quanto accaduto in un video sui social parlando tra le foto della mostra organizzata all'Eurocamera di Strasburgo dove tutto è tornato alla normalità dopo che l'azione dell'eurodeputata della France Insoumise aveva lasciato a terra le bandiere europee e israeliane.
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La vicepresidente del Parlamento europeo ha aggiunto: "Rima Hassan sceglie ancora una volta cinque minuti di fama a scapito della decenza più elementare, trasformando l'allestimento di una mostra del Parlamento europeo in onore delle vittime del 7 ottobre in un'opportunità fotografica per le telecamere che si è portata appresso. Nemmeno le fotografie delle vittime riescono a dissuaderla dallo sfruttare la tragedia per publicity e dal promuovere l'antisemitismo. Un disonore senza fine".