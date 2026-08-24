Ucraina, Macron: "Esercitazioni militari dei Volenterosi a ottobre". L'Italia non ci sarà

Nel giorno dell'Indipendenza, l'Ucraina ha dato prova di forza e onore con una parata non di soldati ma di droni e robot da combattimento. A rilanciarne il video sui social è stato l'account di Jürgen Nauditt. Con questa didascalia a corredo: "Una parata di robot da combattimento — via terra, per mare e per aria — sopra Kyiv; qualcosa che altre nazioni non avrebbero nemmeno osato sognare. Questa straordinaria idea è stata realizzata perché una parata convenzionale per la Festa dell'Indipendenza non era possibile durante la guerra. I sistemi robotici terrestri ucraini hanno marciato lungo Khreshchatyk, i droni navali ucraini si sono mossi lungo il Dnieper e gli aerei militari e i droni da combattimento hanno sorvolato la scena".

Intanto oggi, sempre in occasione della Festa dell'Indipendenza dell'Ucraina, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6,1 miliardi di euro. E l'esecutivo Ue ha fatto sapere che i fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea e antimissile, missili, munizioni e radar. "L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa. La sua lotta è anche la nostra lotta", ha detto il presidente del Consiglio Europeo, Antonio Costa, arrivando a Kiev per le celebrazioni. Nella capitale ucraina, dove si tiene il vertice della coalizione dei Volenterosi, è arrivato anche il premier britannico Andy Burnham. Secondo il presidenteVolodymyr Zelensky, "l'Ucraina non cadrà e prevarrà" contro la Russia.

Secondo quanto si apprende da fonti informate, inoltre, mezzi per la difesa antiaerea e generatori potrebbero essere alcuni degli aiuti inclusi nel prossimo pacchetto italiano per Kiev. Pacchetto che - sarebbe il tredicesimo - potrebbe essere messo a punto entro l'autunno.

"ESERCITAZIONI MILITARI A OTTOBRE" - L'annuncio più importante arriva però da Emmanuel Macron: "Abbiamo preso una decisione e le esercitazioni su vasta scala che saranno condotte proprio dalla nostra coalizione nei mesi di ottobre e novembre dimostreranno la sua prontezza operativa e la sua capacità di agire una volta cessate le ostilità. E questo è molto importante", ha spiegato il presidente francese. "È molto importante continuare a dare prova della nostra determinazione e della nostra prontezza in materia di garanzie di sicurezza".

Esercitazioni militari a cui l'Italia "non parteciperà", fanno sapere fonti di governo ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana, ribadita più volte nei mesi scorsi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, del "no a soldati italiani" a Kiev.