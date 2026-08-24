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Ucraina, un messaggio per Putin: la "potenza di fuoco" sfila a Kiev

lunedì 24 agosto 2026
Ucraina, un messaggio per Putin: la "potenza di fuoco" sfila a Kiev

1' di lettura

Mentre i Volenterosi si riuniscono per dimostrare la loro vicinanza all'Ucraina, a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky decide di festeggiare il Giorno dell'Indipendenza mostrando i muscoli. Una prova di forza e onore pensata come messaggio da lanciare al nemico russo. 

Impossibile la tradizionale parata di soldati, per ovvie ragioni. La guerra al fronte però è sempre più una guerra tecnologica e gli ucraini, all'avanguardia in questo senso, hanno deciso di mostrare la loro potenza al mondo (e a Mosca, appunto), organizzando una sfilata di droni e robot da combattimento. 

A rilanciarne il video sui social è stato l'account di Jürgen Nauditt. "Una parata di robot da combattimento — via terra, per mare e per aria — sopra Kyiv; qualcosa che altre nazioni non avrebbero nemmeno osato sognare. Questa straordinaria idea è stata realizzata perché una parata convenzionale per la Festa dell'Indipendenza non era possibile durante la guerra. I sistemi robotici terrestri ucraini hanno marciato lungo Khreshchatyk, i droni navali ucraini si sono mossi lungo il Dnieper e gli aerei militari e i droni da combattimento hanno sorvolato la scena".

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