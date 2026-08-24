Fa un bagno in piscina e rischia di perdere l'occhio sinistro: "Un parassita me lo sta divorando"

Un uomo di 38 anni rischia di diventare cieco dopo un bagno in piscina. È quanto sta succedendo a Matt Flack, fotografo di Colchester, Regno Unito. L'uomo è stato in vacanza a Bali per due mesi dividendosi tra mare, surf, nuoto e palestra. Un tuffo in piscina però gli sarebbe costato caro: il 38enne avrebbe cominciato ad avvertire un forte dolore all'occhio sinistro, improvvisamente diventato rosso. "Sembrava avessi della sabbia", ha raccontato Flack, che da oltre vent'anni indossa lenti a contatto giornaliere. All'inizio l'uomo pensava che l'infiammazione fosse dovuta all'acqua salata dell'oceano, dove poco prima aveva fatto surf. Poi però, dopo aver rimosso le lenti, non sarebbe più riuscito ad aprire l'occhio sinistro.

"Ho tolto le lenti a contatto e ho pensato che qualunque cosa fosse si sarebbe risolta da sola - ha proseguito Flack -. Ma poi la situazione è peggiorata. Sono diventato molto sensibile alla luce e il fastidio è aumentato. La lacrimazione era praticamente costante e non riuscivo quasi ad aprire l'occhio". Di ritorno nel Regno Unito, dunque, si sarebbe subito sottoposto a una visita oculistica. Visita con finale inatteso: “danno chimico” all'occhio. Di lì raschiamento corneale e una terapia cortisonica in gocce.