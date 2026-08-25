Skiathos, assiste al decollo dell'aereo: travolta dal getto d'aria, gravissima una turista italiana

Sulla pista per assistere al decollo dell'aereo da Skiathos, una turista italiana è stata travolta dallo scarico dei motori, che l'avrebbe scaraventata per terra. Ora è ricoverata in gravissime condizioni. La donna, 52 anni, avrebbe riportato profonde ferite alla testa. Secondo i quotidiani locali, avrebbe un’emorragia cerebrale e un grave trauma cranico. L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di lunedì 10 agosto, mentre un aereo di linea si stava preparando ad alzarsi in volo.
Lo scalo di Skiathos, in Grecia, è noto proprio per la pista adiacente al mare e a una strada pubblica, senza alcuna recinzione che metta a distanza di sicurezza le persone. Per questo, ogni giorno centinaia di turisti si appostano dietro a un muro per assistere all'arrivo o alla partenza degli aerei nonostante ci siano dei cartelli di divieto. La turista italiana si sarebbe trovata proprio lì quando un'intensa raffica di aria, causata dai motori del volo, l'ha travolta facendola cadere sull'asfalto.
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A quel punto sono scattati i soccorsi: la donna è stata trasportata d’urgenza al centro sanitario di Skiathos e poi, vista la gravità delle lesioni, l'equipe medica ne ha disposto il trasferimento sulla terraferma, nell'ospedale generale di Volos. Poche ore dopo, anche un'altra turista italiana sarebbe rimasta coinvolta in un incidente simile. Rimasta intrappolata in un vortice di gas di scarico nello stesso punto della 52enne, avrebbe subito una frattura al braccio. Al momento le autorità starebbero indagando su tutti e due gli incidenti.