Migranti, rimpatri e procedure più rapide ai confini: Sanchez si arrende alla linea Meloni

La Spagna di Pedro Sanchez si arrende alla linea Meloni sui migranti: il governo ha approvato un pre-progetto di legge che disciplina la protezione internazionale e che sostituirà la legge del 2009 sul diritto d'asilo. Il provvedimento, che dovrà passare nuovamente al vaglio del Consiglio dei ministri prima di approdare in Parlamento, include misure che accelerano le procedure alle frontiere per i migranti e i rimpatri, adeguando la normativa spagnola al Patto Ue su Migrazione e Asilo.

Anche se Madrid ha assicurato che la riforma fosse già in preparazione, è difficile non pensare che a imprimere un'accelerazione al processo sia stata la crisi di Ceuta, exclave spagnola in Marocco, presa d'assalto dai migranti tra il 30 e il 31 luglio. Il pacchetto, infatti, arriva proprio mentre le opposizioni reclamano una stretta e le immagini dell’emergenza migratoria sono ormai diventate virali ovunque. L'obiettivo del nuovo provvedimento, come hanno fatto sapere dal ministero dell'Interno, è istituire un sistema più agile ed efficace per rispondere all'aumento delle domande, passate da 3mila nel 2009 a 167mila nel 2024 e 144mila nel 2025, "senza ridurre le garanzie per i richiedenti e i beneficiari".