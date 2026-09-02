Volpe, bimba di 3 mesi azzannata alla testa: "Come un pallone da calcio"

Una volpe ha azzannato alla testa una bimba di tre mesi, ferendola in modo profondo: una storia assurda quella che arriva da Watford, in Inghilterra. A raccontarla è stata la mamma della piccola, la 37enne Carly Clarckson, che ora dice di non sentirsi più al sicuro nel suo quartiere. La donna ha spiegato che l'aggressione è avvenuta mentre allattava la figlia Josephine. A un certo punto lei si è addormentata. Ed è stato proprio in quel momento che dalla porta sul retro, lasciata accidentalmente aperta, è entrata una volpe.
La 37enne, dunque, si è svegliata in preda al panico dopo aver visto l'animale a pochi centimetri dal suo viso e dopo essersi accorta della presenza di sangue. Sangue che ha capito subito provenisse dalla sua bambina. Sulla testa della piccola, infatti, c'erano ben quattro ferite da morso, "come se un cane avesse azzannato un pallone da calcio", ha raccontato la madre a SNWS. "Svegliarsi e trovare il sangue di propria figlia accanto è stato un incubo assolutamente orribile", ha aggiunto.
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Dopo aver cacciato la volpe, la 37enne è corsa in ospedale. Per fortuna i medici hanno escluso fratture al cranio e lesioni cerebrali, dando alla bambina degli antibiotici e facendole iniezioni antitetaniche. Secondo la madre, la volpe avrebbe cercato di trascinare via la neonata. "Mi sento completamente violata - ha raccontato la signora Clarckson -. Non mi sento al sicuro in casa mia con due bambini piccoli". E ancora: "È evidente che il problema risiede nel fatto che la stessa volpe, o più volpi, vengono nutrite o semplicemente si stanno abituando alla presenza umana e si sentono a proprio agio con le persone".