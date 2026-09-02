Macron, la figlia di Brigitte si è fatta il toy boy

Parigi. Tale madre, tale figlia. Il gossip più croccante dell’estate francese arriva agli sgoccioli della stagione e ha come protagonista Tiphaine Auzière , 42 anni, la terza figlia che la première dame di Francia Brigitte Macron ha avuto nel 1984 con André-Louis Auzière , medico sposato in prime nozze e morto nel 2019. Tiphaine, come la madre, si è infatti innamorata di un ragazzo ben più giovane di lei, di vent’anni per la precisione, che ha incontrato quest’estate sulle spiagge di Le Touquet-Paris-Plage, luogo di vacanze della famiglia Macron situato nel nord della Francia. L’identità del ventiduenne? Antoine Lecomte, studente, kitsurfer talentuoso e istruttore di e-foiling, sport acquatico con cui si fa surf su una tavola dotata di un’ala idrodinamica e di un motore elettrico. I due hanno ufficializzato la loro love story sui rispettivi profili Instagram, con foto e reels che li ritraggono assieme ad Amsterdam. «48h in dam with Madam», è la didascalia di un post di Antoine Lecomte, che ripercorre la fuga d’amore nella città olandese con la figlia minore di Brigitte tra aperitivi lungo i canali ed incursioni nel mondo della street art nel quartiere NDSM-Werf, vecchio cantiere navale trasformato in un centro culturale e creativo all’aperto, popolato di enormi e coloratissimi murales.

Come raccontato dalla rivista Gala, Tiphaine Auzière, avvocato di professione e madre di due figli avuti con l’ex marito gastroenterologo Antoine Choteau, avrebbe approfittato delle vacanze estive per cimentarsi con l’e-foiling, sport molto alla moda sulle coste francesi, e non solo. Antoine Lecomte, che insegna proprio questa disciplina e altri sport acquatici nella regione, le è capitato come istruttore. Ed è scattata subito la scintilla. Originario di Lille, il ventiduenne è anche studente, sta seguendo un corso di laurea in economia aziendale alla Neoma Business School e ha già fondato una piccola azienda, Mission Kiteboarding, un marchio di attrezzature sportive. «Tra loro è scattata subito la chimica», ha confidato alla rivista Gala una persona vicina a Tiphaine Auzière. «Hanno molti punti in comune: l’amore per Le Touquet e le emozioni forti, ma anche per i viaggi e l’imprenditoria.

Si scambiano consigli e riflettono alla realizzazione di progetti insieme sul piano professionale. Tiphaine accompagnerà presto Antoine in Asia, dove lui sta sviluppando la sua azienda e si è classificato terzo in una competizione di kitesurf nel 2025», ha aggiunto la stessa fonte. Secondo quanto riportano le riviste di gossip parigine, Brigitte Macron, che si è innamorata di Emmanuel quando aveva 16 anni e lei 40, avrebbe approvato pienamente la relazione che ha portato un po’ di gioia nella vita di sua figlia. La differenza di età di 20 anni tra Tiphaine e il suo nuovo compagno sta suscitando inevitabilmente molti commenti e paragoni con la madre Brigitte, che ha 24 anni in più di Emmanuel Macron. «Antoine è un avventuriero che non ha paura di nulla, mentre Tiphaine assomiglia molto a sua madre», ha dichiarato a Gala un amico della coppia, prima di aggiungere: «Come Brigitte, ascolta solo il suo cuore e non si cura dello sguardo degli altri. Ai suoi occhi conta solo l’opinione della sua famiglia». L’incontro di Antoine con la First Lady francese sarebbe già in programma.