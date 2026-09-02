Macron, la figlia di Brigitte si è fatta il toy boy

Parigi. Tale madre, tale figlia. Il gossip più croccante dell’estate francese arriva agli sgoccioli della stagione e ha come protagonista Tiphaine Auzière, 42 anni, la terza figlia che la première dame di Francia Brigitte Macron ha avuto nel 1984 con André-Louis Auzière, medico sposato in prime nozze e morto nel 2019. Tiphaine, come la madre, si è infatti innamorata di un ragazzo ben più giovane di lei, di vent’anni per la precisione, che ha incontrato quest’estate sulle spiagge di Le Touquet-Paris-Plage, luogo di vacanze della famiglia Macron situato nel nord della Francia. L’identità del ventiduenne? Antoine Lecomte, studente, kitsurfer talentuoso e istruttore di e-foiling, sport acquatico con cui si fa surf su una tavola dotata di un’ala idrodinamica e di un motore elettrico. I due hanno ufficializzato la loro love story sui rispettivi profili Instagram, con foto e reels che li ritraggono assieme ad Amsterdam. «48h in dam with Madam», è la didascalia di un post di Antoine Lecomte, che ripercorre la fuga d’amore nella città olandese con la figlia minore di Brigitte tra aperitivi lungo i canali ed incursioni nel mondo della street art nel quartiere NDSM-Werf, vecchio cantiere navale trasformato in un centro culturale e creativo all’aperto, popolato di enormi e coloratissimi murales.
Brigitte Macron, il vizio (piccante) di famiglia: ecco l'uomo della figlia TiphaineEvidentemente anche in Francia vale il detto "tale madre tale figlia". C'è ancora chi si stupisce d...
Come raccontato dalla rivista Gala, Tiphaine Auzière, avvocato di professione e madre di due figli avuti con l’ex marito gastroenterologo Antoine Choteau, avrebbe approfittato delle vacanze estive per cimentarsi con l’e-foiling, sport molto alla moda sulle coste francesi, e non solo. Antoine Lecomte, che insegna proprio questa disciplina e altri sport acquatici nella regione, le è capitato come istruttore. Ed è scattata subito la scintilla. Originario di Lille, il ventiduenne è anche studente, sta seguendo un corso di laurea in economia aziendale alla Neoma Business School e ha già fondato una piccola azienda, Mission Kiteboarding, un marchio di attrezzature sportive. «Tra loro è scattata subito la chimica», ha confidato alla rivista Gala una persona vicina a Tiphaine Auzière. «Hanno molti punti in comune: l’amore per Le Touquet e le emozioni forti, ma anche per i viaggi e l’imprenditoria.
Si scambiano consigli e riflettono alla realizzazione di progetti insieme sul piano professionale. Tiphaine accompagnerà presto Antoine in Asia, dove lui sta sviluppando la sua azienda e si è classificato terzo in una competizione di kitesurf nel 2025», ha aggiunto la stessa fonte. Secondo quanto riportano le riviste di gossip parigine, Brigitte Macron, che si è innamorata di Emmanuel quando aveva 16 anni e lei 40, avrebbe approvato pienamente la relazione che ha portato un po’ di gioia nella vita di sua figlia. La differenza di età di 20 anni tra Tiphaine e il suo nuovo compagno sta suscitando inevitabilmente molti commenti e paragoni con la madre Brigitte, che ha 24 anni in più di Emmanuel Macron. «Antoine è un avventuriero che non ha paura di nulla, mentre Tiphaine assomiglia molto a sua madre», ha dichiarato a Gala un amico della coppia, prima di aggiungere: «Come Brigitte, ascolta solo il suo cuore e non si cura dello sguardo degli altri. Ai suoi occhi conta solo l’opinione della sua famiglia». L’incontro di Antoine con la First Lady francese sarebbe già in programma.