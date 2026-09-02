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Ceuta, lo sfregio di Pedro Sanchez a Re Felipe: "In 20 anni...", choc in Spagna

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mercoledì 2 settembre 2026
Ceuta, lo sfregio di Pedro Sanchez a Re Felipe: "In 20 anni...", choc in Spagna

1' di lettura

"Regna da 20 anni e quante volte è andato a Ceuta e Melilla?". Pedro Sanchez è in evidente difficoltà dopo l'invasione di più di 80mila migranti marocchini a Ceuta. Così, per spostare l'attenzione sul suo disastro, punta il dito contro Felipe VI, il sovrano spagnolo. Il rimprovero istituzionale non è passato inosservato. La Spagna e gli spagnoli apprezzano la monarchia. E la "Zarzuela" - la residenza del re - si è indispettita. Tra l'altro nelle accuse del primo ministro spagnolo c'è un evidente errore: Felipe non regna da 20 ani, bensì da 12. Ma tant'è. 

Sanchez, come sottolinea il Corriere della Sera, ha assicurato che il re farà visita a Ceuta. Ma solo quando la "situazione lo permetterà". Una visita nell’exclave presa d’assalto dai migranti potrebbe calmare gli animi e ribadire la sovranità spagnola sulla cittadina in terra africana. Ma creerà sicuramente nuove tensioni con il Marocco. C'è un precedente. Nel 2007 Juan Carlos I e doña Sofía erano i primi reali spagnoli a mettere piede nelle Città autonome "extrapeninsulari". Ma il sovrano marocchino si adirò trasformando il tutto in una vera e propria crisi diplomatica: ritirò il suo ambasciatore da Madrid e definì la visita "controproducente". José Luis Rodriguez Zapatero, l'allore primo ministro spagnolo, corse in difesa del suo re. Lo stesso non si può dire per Pedro Sanchez.

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