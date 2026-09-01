Ceuta, marocchino 17enne stupra 4 bimbi tra i 10 e gli 11 anni

Orrore sulle spiagge di Ceuta. Un marocchino di 17 anni è stato arrestato dalla Policia Nacional per aver stuprato quattro piccoli ospiti della stessa struttura, due bambini e due bambine di età compresa tra i 10 e gli 11 anni. Gli episodi si sarebbero verificati al Centro Piniers, che si trova nel quartiere di El Principe. Si tratta di uno dei punti allestiti per fronteggiate l'emergenza logistica e umanitaria. E pensare che stando al governo guidato da Pedro Sanchez e alla propaganda della sinistra italiana, l'emergenza a Ceuta sarebbe rientrata dopo sole 24 ore.
A lanciare l'allarme delle violenze subite dai quattro bambini sono stati i migranti accolti nel centro. Gli stessi ospiti, prima di avvertire le autorità, avrebbero picchiato il violentatore. Come riporta il Giornale, i fatti si sarebbero verificati nelle prime due settimane di agosto e gli inquirenti non escludono che il numero delle vittime possa salire, alla luce del contesto di forte disordine in cui versa la città, dove si stimano circa 9.000 migranti presenti in condizioni critiche.
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Dall'inizio della crisi a Ceuta, nella città autonoma sono stati denunciati 23 casi di violenza sessuale contro migranti, nove dei quali ai danni di minori, di età compresa tra i 14 e i 17 anni. Secondo i dati della procura generale, aggiornati a lunedì, in cinque di questi casi si è trattato di stupro. Degli otto presunti autori identificati, quattro sono cittadini marocchini, tre spagnoli e uno belga. Tutte le vittime sono donne, a eccezione di un uomo appartenente alla comunità Lgbtq+. "La situazione è preoccupante, si verifica quasi una violenza sessuale al giorno", ha avvertito la procuratrice capo di Ceuta, Silvia Rojas, in un'intervista a El Paìs. Rojas ha rimarcato che la città autonoma è sull'orlo del collasso e che l'unica soluzione per alleviare la pressione sul sistema giudiziario di Ceuta è trasferire i minori nella Spagna continentale.