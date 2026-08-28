Sondaggio, AfD primo partito al 40%: Germania a un passo dal ribaltone

Manca poco più di una settimana dalle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt e Alternative für Deutschland (Afd) resta nettamente il primo partito con il 40 per cento dei consensi. A rivelarlo è il Politbarometer dell'emittente "Zdf". L'Unione cristiano democratica (Cdu) si attesterebbe al 23 per cento, La Sinistra al 13 per cento, il Partito socialdemocratico (Spd) al 9 per cento, i Verdi al 6 per cento, mentre il Partito liberaldemocratico (Fdp) e l'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw) sarebbero entrambi al 3 per cento.

Gli altri partiti raccoglierebbero complessivamente il 3 per cento. Con questi dati l'Afd non disporrebbe da sola della maggioranza parlamentare e avrebbe bisogno di un partner di coalizione, mentre una maggioranza alternativa sarebbe possibile con un'alleanza tra Cdu, Sinistra, Spd e Verdi. Nella preferenza per la carica di ministro presidente, Sven Schulze della Cdu è indicato dal 48 per cento degli intervistati, contro il 32 per cento di Ulrich Siegmund di Afd.