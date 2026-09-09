Antisemita e anti-ricchi, Burnham peggio di Starmer

Fuori dai confini il bersaglio principale è Israele, all’interno sono i grandi patrimoni. Andy Burnham, l’ex sindaco laburista di Manchester che ha sostituto Keir Starmer alla guida del Regno Unito, sta mostrando il suo vero volto a soli due mesi dall’ascesa a Downing Street: prendendo di mira lo Stato ebraico, con l’annuncio di sanzioni contro gli insediamenti israeliani in Cisgiordania, ma anche i più ricchi, promettendo nuove tasse ai loro danni in vista dell’«Autumn Budget». Ieri Londra ha formalizzato la decisione di sanzionare l’interscambio commerciale con gli insediamenti israeliani in Cisgiordania: un cambio di passo netto rispetto al governo Starmer, anche per le parole utilizzate dal ministro degli Esteri Ed Miliband durante il suo intervento alla Camera dei Comuni. Il capo della diplomazia britannica ha infatti accusato Israele di «chiudere gli occhi» rispetto alla presunta «pulizia etnica dei palestinesi perpetrata da coloni terroristi» in Cisgiordania, parlando della situazione in Palestina come di «un’emergenza morale» e di un “reset” della politica del Regno Unito nei confronti di Israele. «Ciò che il governo Netanyahu sta facendo a Gaza è una macchia sulla coscienza del mondo, e ci sono sempre più prove che sembrano essere stati commessi crimini di guerra», ha aggiunto Miliband.

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REAZIONE ISRAELIANA

L’annuncio è stato seguito da una dichiarazione di condanna degli insediamenti firmata da 12 Paesi, tra cui Francia, Canada e altri 9 Stati europei (ma non dall’Italia). La reazione israeliana non si è fatta attendere. Il ministro degli Esteri Gideon Sa’ar ha definito le affermazioni di Miliband «scandalose e false», parlando di «un palese tentativo di interferire nella politica israeliana nella campagna elettorale» e annunciando come prima ritorsione la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. Sa’ar ha aggiunto che saranno applicate altre misure contro Londra, tra cui il divieto di ingresso nel Paese per dodici parlamentari e altri cittadini britannici coinvolti in attività ritenute anti-israeliane.

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