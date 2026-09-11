Bali, fa sesso in strada? Espulso dall'Indonesia, come lo hanno beccato

Un turista australiano è stato cacciato dall'Indonesia dopo essere stato beccato a fare sesso in strada a Bali. Per il 27enne non sarà possibile fare ritorno nel Paese per dieci anni. A incastrarlo, come riferito dalla polizia, le immagini delle telecamere di sicurezza, che lo ha ripreso insieme a una donna mentre compivano atti sessuali sul vialetto di una proprietà privata a North Kuta. Un residente, che in quel momento stava andando a pregare, avrebbe colto la coppia sul fatto e avrebbe intimato loro di fermarsi, ma loro non gli avrebbero dato ascolto. E l'episodio sarebbe andato avanti per circa 15 minuti.

Subito dopo, gli abitanti del posto hanno organizzato una cerimonia di purificazione della proprietà per liberarla dalle "energie negative". Il 27enne, invece, è stato arrestato due giorni dopo i fatti all’aeroporto internazionale di Bali mentre tentava di prendere un volo per tornare in Australia. Dopo circa due settimane trascorse in un centro di detenzione per immigrati, il giovane è stato espulso e gli è stato imposto il divieto di entrare in Indonesia per i prossimi dieci anni. Non ancora identificata, invece, la donna che era con lui. Secondo le autorità, però, sarebbe una cittadina straniera che aveva bevuto insieme al 27enne prima dell'episodio.