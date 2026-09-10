Libero logo
Afd
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista

Svizzera, bus turistico si ribalta: "Diversi morti e feriti"

giovedì 10 settembre 2026
Svizzera, bus turistico si ribalta: "Diversi morti e feriti"

1' di lettura

Un autobus turistico con a bordo 48 persone è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella Svizzera orientale, sul tratto di strada tra Zerner e Susch. Secondo quanto comunicato dalla polizia, "diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite". Il bilancio esatto delle vittime e dei feriti non è ancora stato reso noto dalle autorità.L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di questa sera. Dalle immagini diffuse si vede il mezzo, che sembrerebbe appartenere a un tour operator olandese, adagiato su un fianco al lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e almeno cinque elicotteri per le operazioni di soccorso. Secondo quanto riporta il quotidiano svizzero Blick, il gruppo di turisti era in viaggio da lunedì, anche se non è ancora chiaro quale fosse la destinazione finale del tour. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e accertare le cause del sinistro. Le autorità locali stanno coordinando i soccorsi e aggiorneranno il bilancio non appena disponibili maggiori dettagli sulle condizioni dei passeggeri.

tag
svizzera
autobus

L'annuncio della polizia Italiana morta in Svizzera, arrestato il killer: ecco chi è

Livorno Livorno, "basta, vi prego!": linciato sul bus senza un motivo

Storiaccia in Canton Ticino Svizzera, chi è la donna morta nel lago di Lugano: un terremoto politico

ti potrebbero interessare

11 settembre, la strage del terrorismo jihadista è ancora una ferita aperta nei nostri cuori

11 settembre, la strage del terrorismo jihadista è ancora una ferita aperta nei nostri cuori

Andrea Pasini
Francia, docente rimprovera uno studente? Il padre musulmano minaccia di sgozzarla

Francia, docente rimprovera uno studente? Il padre musulmano minaccia di sgozzarla

Redazione
Sánchez: tifosi, giudici e animalisti sono tutti contro il primo ministro spagnolo

Sánchez: tifosi, giudici e animalisti sono tutti contro il primo ministro spagnolo

Carlo Nicolato
La Germania metterà al bando AfD?

La Germania metterà al bando AfD?