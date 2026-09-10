Svizzera, bus turistico si ribalta: "Diversi morti e feriti"

Un autobus turistico con a bordo 48 persone è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale nella Svizzera orientale, sul tratto di strada tra Zerner e Susch. Secondo quanto comunicato dalla polizia, "diverse persone sono morte e altre sono rimaste ferite". Il bilancio esatto delle vittime e dei feriti non è ancora stato reso noto dalle autorità.L’incidente è avvenuto intorno alle 20 di questa sera. Dalle immagini diffuse si vede il mezzo, che sembrerebbe appartenere a un tour operator olandese, adagiato su un fianco al lato della carreggiata.

Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e almeno cinque elicotteri per le operazioni di soccorso. Secondo quanto riporta il quotidiano svizzero Blick, il gruppo di turisti era in viaggio da lunedì, anche se non è ancora chiaro quale fosse la destinazione finale del tour. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e accertare le cause del sinistro. Le autorità locali stanno coordinando i soccorsi e aggiorneranno il bilancio non appena disponibili maggiori dettagli sulle condizioni dei passeggeri.