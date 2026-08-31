Imperia, sesso sugli scogli davanti a centinaia di persone: coppia rischia 4 anni di carcere

Non si sono fatti troppi problemi e, davanti a tutti, in pieno giorno, hanno iniziato a fare sesso sulla scogliera. È successo domenica mattina, 30 agosto, a pochi passi dalle spiagge di Borgo Prino, a Imperia, in Liguria. Protagonista della vicenda una coppia "di mezz'età": entrambi rischiano una denuncia per atti osceni in luogo pubblico.

A metà mattina, i due si sono lasciati andare a effusioni inequivocabili per oltre mezz'ora, completamente nudi, incuranti della presenza di centinaia di persone, tra cui diversi bambini. A fermare l'atto è stato un poliziotto fuori servizio, che, non appena si è reso contro della situazione, ha avvertito le forze dell'ordine e poi è intervenuto in prima persona, tuffandosi per raggiungere a nuoto la scogliera.