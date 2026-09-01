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Imperia, sesso sugli scogli: immagini estreme. E loro si "giustificano" così

martedì 1 settembre 2026
Imperia, sesso sugli scogli: immagini estreme. E loro si "giustificano" così

1' di lettura

Rischia grosso la coppietta (stagionata) che si è lasciata andare a effusioni spinte a Borgo Prino, vicino a Imperia. Lui 53 anni, lei 51: nonostante l'età, si sono fatti trascinare dalla passione pur essendo in pieno giorno e in pubblico. La mattina del 30 agosto infatti sono stati pizzicati in atteggiamenti inequivocabili mentre amoreggiavano sugli scogli della spiaggia ligure. Erano le 11, erano circondati da bagnanti e tanti bambini e qualcuno dei presenti ha ritenuto opportuno denunciarli per atti osceni in luogo pubblico

Accusa pesante, con conseguenze da non sottovalutare. Sul quotidiano La Stampa si ricostruiscono anche i minuti convulsi che hanno portato alla loro identificazione: "E' stato un poliziotto fuori servizio il primo a intervenire. Si è tuffato in acqua per raggiungere a nuoto la scogliera che dista dalla spiaggia alcune decine di metri e una volta arrivato a contatto con la coppia, di nazionalità italiana, ha chiesto spiegazioni, invitando i due a seguirlo a riva".

Alla storia assai pruriginosa, come sempre quando si parla di sesso en-plein-air, si aggiunge l'autodifesa della coppia: "Erano solo due bacetti - hanno spiegato -, non pensavamo ci vedessero tutti". Purtroppo per loro, però, a volte basta un occhio indiscreto e lo zelo di un pubblico ufficiale a ingarbgugliare il tutto. E così, dopo l'arrivo di una pattuglia della volante, per i due focosi innamorati si rischia ora di finire dagli scogli bollenti a una fredda aula di tribunale. 

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