George Soros, il messaggio per Emma Bonino scatena i più clamorosi sospetti

Un sodalizio politico e umano, quello tra la famiglia di George Soros ed Emma Bonino. "Mio padre e io abbiamo perso una cara amica", scrive sui social Alex, il figlio dei filantropo di origini ungheresi, eminenza grigia della finanza internazionale, al centro di manovre spesso spregiudicate e soprattutto grande sostenitore economico della galassia progressista in Europa.
Come riporta il Secolo d'Italia (domandandosi con una punta di malizia se la potente dinastia sarà presente ai funerali di Stato della Bonino), Soros junior definisce la leader radicale morta ieri a Roma "una grande amica di famiglia" verso la quale il capofamiglia godeva di "enorme rispetto". Il cordoglio è stato comunicato anche da Open Society Foundations, oggi presieduta sempre da Alex Soros e sorta di cassaforte per il movimentismo anti-destra di mezzo mondo. Non è un caso che in questi anni Soros abbia sostenuto economicamente proprio +Europa, il partito fondato dalla Bonino per rilanciare la grande battaglia della Unione europea e degli Stati Uniti d'Europa.
Emma Bonino, addio all'ultima liberale: l'asse con Pannella e le lotte liberalUna vita con la sigaretta a portata di mano (in borsa era facile trovargliene una stecca): non se ne è separata n...
Soros e Bonino hanno condiviso tante battaglie anti-conservatrici, dal divorzio all'aborto, dall'abolizione della pena di morte alla Corte penale internazionale. Un legame storico indossolubile: nel 2015 George consegnò a Emma il Fred Cuny Award dell’International Crisis Group e peraltro l'ex sodale di Marco Pannella aveva rivestito un ruolo di primo piano in Open Society. "Oggi l’Italia ha perso una delle sue grandi coscienze. Mio padre e io abbiamo perso una cara amica", scrive ancora Alex Soros.
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Nel 2022 il candidato di +Europa Benedetto Della Vedova rivendicò il finanziamento di un milione e mezzo di euro ricevuto dal partito per le elezioni politiche, "ma senza alcuna contropartita", ribattendo alle accuse portate da Carlo Calenda. "Già nel 2019 - ricorda ancora il Secolo d'Italia - George Soros e la moglie Tamiko Bolton risultavano aver versato complessivamente poco meno di 200mila euro a +Europa".