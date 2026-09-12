George Soros, il messaggio per Emma Bonino scatena i più clamorosi sospetti

Un sodalizio politico e umano, quello tra la famiglia di George Soros ed Emma Bonino. "Mio padre e io abbiamo perso una cara amica", scrive sui social Alex, il figlio dei filantropo di origini ungheresi, eminenza grigia della finanza internazionale, al centro di manovre spesso spregiudicate e soprattutto grande sostenitore economico della galassia progressista in Europa.

Come riporta il Secolo d'Italia (domandandosi con una punta di malizia se la potente dinastia sarà presente ai funerali di Stato della Bonino), Soros junior definisce la leader radicale morta ieri a Roma "una grande amica di famiglia" verso la quale il capofamiglia godeva di "enorme rispetto". Il cordoglio è stato comunicato anche da Open Society Foundations, oggi presieduta sempre da Alex Soros e sorta di cassaforte per il movimentismo anti-destra di mezzo mondo. Non è un caso che in questi anni Soros abbia sostenuto economicamente proprio +Europa, il partito fondato dalla Bonino per rilanciare la grande battaglia della Unione europea e degli Stati Uniti d'Europa.