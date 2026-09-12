Ceuta, arrestato un migrante condannato per terrorismo islamico

Nell’enclave spagnola la Guardia Civil ha arrestato a un posto di blocco un marocchino già condannato nel 2015 a Barcellona per terrorismo jihadista e soggetto a un divieto di ingresso in Spagna. È avvenuto giovedì pomeriggio, ma i media spagnoli lo hanno riportato ieri. L’uomo è stato individuato in compagnia del fratello, presso uno dei posti di controllo istituiti in seguito all’afflusso massiccio di migranti avvenuto a fine luglio. Gli agenti hanno verificato la sua identità e confermato l’esistenza di una sentenza definitiva che gli impediva l’ingresso nel Paese.

Dopo la verifica, la Guardia Civil lo ha arrestato e trasferito alla stazione di polizia nazionale. Lì sono state avviate le procedure per formalizzare il suo divieto di ingresso in Spagna, azione che anticipa l’estradizione in Marocco. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alla condanna o alle circostanze in cui l’uomo ha raggiunto il posto di blocco dove è stato identificato, pertanto non è certo che sia entrato nel Paese il 30 luglio.