Ceuta, arrestato un migrante condannato per terrorismo islamico

Nell’enclave spagnola la Guardia Civil ha arrestato a un posto di blocco un marocchino già condannato nel 2015 a Barcellona per terrorismo jihadista e soggetto a un divieto di ingresso in Spagna. È avvenuto giovedì pomeriggio, ma i media spagnoli lo hanno riportato ieri. L’uomo è stato individuato in compagnia del fratello, presso uno dei posti di controllo istituiti in seguito all’afflusso massiccio di migranti avvenuto a fine luglio. Gli agenti hanno verificato la sua identità e confermato l’esistenza di una sentenza definitiva che gli impediva l’ingresso nel Paese.
Dopo la verifica, la Guardia Civil lo ha arrestato e trasferito alla stazione di polizia nazionale. Lì sono state avviate le procedure per formalizzare il suo divieto di ingresso in Spagna, azione che anticipa l’estradizione in Marocco. Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito alla condanna o alle circostanze in cui l’uomo ha raggiunto il posto di blocco dove è stato identificato, pertanto non è certo che sia entrato nel Paese il 30 luglio.
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Ma comunque si era chiaramente mescolato alla folla dei migrati per nascondersi. Il tutto, mentre continua la polemica per la notizia secondo cui la delegazione governativa di Ceuta avrebbe ricevuto una comunicazione dai servizi segreti che metteva in guardia da una possibile invasione di migliaia di persone nella città autonoma. Gonzalo Sanz, capo di gabinetto del delegato governativo, si è dimesso due giorni dopo che lo stesso delegato, Miguel Ángel Pérez Triano, aveva detto che era stato Sanz a ricevere l’avvertimento e a non trasmetterlo. Sanz ha però sostenuto di aver trasmesso l’informazione ricevuta dall’intelligence al Pérez Triano, il giorno stesso in cui l’aveva ricevuta, ovvero il 29 luglio. Un regolamento di conti interno al Psoe, intanto che a Ceuta una serie di incendi di origine sconosciuta ha costretto ad evacuare una quarantina di baracche sulla spiaggia abitate dagli immigrati.
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Intanto, il leader di Vox Santiago Abascal ha criticato il primo ministro Sánchez, per il mancato rimpatrio degli immigrati entrati irregolarmente a Ceuta il 30 luglio, sostenendo che il Marocco abbia manifestato la propria disponibilità ad accoglierli. Secondo il leader della destra spagnola, il governo dovrebbe fornire «urgentemente» spiegazioni sulla questione.