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Sigfrido Ranucci

Galles, il jet della Raf precipita al suolo: i piloti si lanciano prima del disastro

mercoledì 23 settembre 2026
Galles, il jet della Raf precipita al suolo: i piloti si lanciano prima del disastro

2' di lettura

Due piloti della Royal Air Force (Raf) si sono salvati in extremis lanciandosi con il paracadute prima che il loro aereo da addestramento, un jet Hawk T2, precipitasse sull'isola di Anglesey, nel nord del Galles, creando una grande palla di fuoco nell'impatto al suolo, non lontano da alcune abitazioni.

I due aviatori hanno riportato ferite non gravi e non risultano altri feriti o danni, come si legge in una nota della polizia locale. Il video dell'incidente, dove si vedono le fasi conclusive del volo di addestramento, con l'aereo colpito da un'improvvisa avaria e il lancio dei piloti a bassa quota, fino all'esplosione del velivolo, è finito sulle home page dei principali siti d'informazione del Regno Unito, mentre decine di video amatoriali sono diventati virali sui social nel giro di pochi minuti.

Sul posto sono intervenuti gli elicotteri della Guardia costiera e dell'eliambulanza gallese, che hanno trasferito gli aviatori al Queen Elizabeth Hospital di Birmingham. La Raf ha annunciato l'avvio di un'indagine per comprendere le cause dell'incidente. "Ho capito subito che l'aereo era in difficoltà: proprio al decollo c'era una fiamma arancione e mentre accelerava era praticamente in fiamme", ha dichiarato un testimone alla Bbc.

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