Sanremo 2026, la grattata di Raf. Belen, Balti e le nonne pro-Sal

La Pagella dei famosi di Alessandra Menzani dopo la serata delle cover del Festival di Sanremo.



10) L’immagine di Raf che si gratta i “gioielli di famiglia” poco prima dell’esibizione: l’immagine che più di tutte rappresenta questo Sanremo.

9) Il pezzo di Sal Da Vinci spopola in tutta Italia. In un video che circola si vedono le signore del centro anziani di Ostuni che ballano e cantano Per sempre sì dell’artista napoletano e urlano: «Sposaci!!!». Rito collettivo e, soprattutto, maxi spot dell’istituzione matrimoniale.

8) Elisa risponde entusiasta all’idea (lanciata da Arisa) di fare la direttrice artistica di Sanremo. «Sarei onorata».

7) Bianca Balti toccante. La top model lodigiana racconta l’anno più brutto della sua vita, dopo il tumore.

«Dopo la fine della chemioterapia ho dovuto elaborare il lutto di quella donna che ero e che non ci sarà mai più, quella che non aveva paura di una recidiva, che non aveva una cicatrice che spezza il corpo in due. È un lutto che si deve elaborare, quello della vita e della spensieratezza che non tornerà mai più». Bella e intensa.

6) Claudio Santamaria cantante sopraffino, in coppia con Malika Aya ne, ieri nella serata dei duetti. Ma lo sapevamo datanti anni, almeno dalla serie Rai in cui aveva interpretato Rino Gaetano.

6Bis) La cosa più rassicurante di questo festival è la presenza di Alba Parietti che dopo anni di ingiusto esilio è tornata nel parterre sanremese. Inquadratissima dalle telecamere.

5) Arisa vince il test delle bufale, seguita da Serena Brancale e Francesco Renga. È questa la top 3 “stilata” dalle 250 Bufale Campane della Fattoria Garofalo che in questi giorni stanno “seguendo” Sanremo. Obiettivo dell’esperimento: osservare eventuali effetti su calma, comportamento e produzione di latte. La fantasia non manca.

4) La partecipazione di Belen Rodriguez a Sanremo. Non se ne capisce l’utilità di giovedì sera.

3) Elettra Lamborghini - che ieri ha cantato con le Las Ketchup- scappa da Sanremo e dai «festini bilaterali» che di notte le impediscono il meritato riposo e scappa a dormire a Montecarlo. Beata lei.

2) Aurora Leone da Caserta, opinionista comica del Dopofestival che sforna battute a ripetizione all’una di notte: su dieci ne azzecca tre. Non bastano i grossi occhiali neri hipster per essere intellettuali televisivi brillanti.

1) Patty Pravo. La sua canzone, Opera, risultava la meno ascoltata su Spotify.