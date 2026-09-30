Volo Dubai-Tel Aviv dirottato, i passeggeri: "Il pilota voleva schiantarsi, coltellate in cabina"

Nessun tentativo di dirottamento, ma una violenta lite tra i piloti ha fatto scattare l’allarme a bordo di un volo FlyDubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Il volo FZ1073, decollato alle 7:05 locali con 174 passeggeri, tra cui 27 bambini, è stato deviato verso l’aeroporto saudita di Tabuk dopo una serie di segnali che avevano fatto temere un’emergenza.

La compagnia aerea ha successivamente chiarito l’accaduto, spiegando che "i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, fino a quando uno di loro ha perso conoscenza". FlyDubai ha precisato che l’episodio "non si è trattato di un incidente di sicurezza". Secondo le prime informazioni, il comandante sarebbe di origine russa, mentre il copilota sarebbe ucraino.

L’allarme era scattato mentre l’aereo si trovava nello spazio aereo giordano. Il velivolo aveva trasmesso inizialmente il codice 7700, utilizzato per indicare un’emergenza generale, seguito dal codice 7500, associato a un possibile dirottamento. Le autorità israeliane avevano quindi fatto decollare alcuni caccia e attivato i protocolli di sicurezza.

L’aereo avrebbe poi modificato la propria rotta, rientrando nello spazio aereo saudita e proseguendo a quota ridotta fino all’atterraggio a Tabuk. Per un periodo il volo sarebbe inoltre scomparso dai principali sistemi di tracciamento, aumentando la preoccupazione.

L’episodio aveva provocato una rapida mobilitazione delle autorità israeliane: il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz avevano convocato consultazioni urgenti, coinvolgendo anche IDF, Shin Bet, Mossad e polizia.

"Abbiamo sentito delle urla sull'aereo. Poi hanno aperto la cabina di pilotaggio e abbiamo visto del sangue: qualcuno aveva accoltellato il pilota con un coltellino" ha raccontato una passeggera a Channel 12. E ancora: "Ci sono stati anche momenti in cui abbiamo pensato che non ce l'avremmo fatta a uscirne vivi". Un'altra donna ha anche riferito che "sul velivolo si sono sentite delle urla da parte dei passeggeri, quando si sono resi conto di cosa stava succedendo. Abbiamo capito che uno dei piloti era stato accoltellato e gravemente ferito, e che avevano perso il controllo dell'aereo. Ha iniziato a precipitare rapidamente. È stato davvero spaventoso". Secondo altre versioni, uno dei due piloti avrebbe tentato di far precipitare il velivolo, prima di essere fermato dall'altro pilota con l'aiuto di alcuni passeggeri.