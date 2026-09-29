L'Aria Che Tira, Matilde Siracusano replica a Vannacci: "Livelli scadentissimi, inqualificabili"

Matilde Siracusano replica a L'Aria Che Tira a Roberto Vannacci. Al centro la polemica nata dopo che il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato un’immagine modificata della deputata di Forza Italia, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. "Invece di scusarsi, Vannacci mi ha ringraziato perché gli avrei regalato un 1,5 per cento parlando del suo post e ha brindato a Matilde. Quindi non sarei molto soddisfatta di questo risultato se c'è in più il mio contributo. Siamo a livelli scadentissimi, inqualificabili. Per quanto ci riguarda, ci siamo resi conto che i valori di Vannacci erano inconciliabili con i nostri. Oltretutto si presenta come uomo di destra con l'unico scopo di sconfiggere la sinistra...".