L'Aria Che Tira, Matilde Siracusano replica a Vannacci: "Livelli scadentissimi, inqualificabili"

Matilde Siracusano replica a L'Aria Che Tira a Roberto Vannacci. Al centro la polemica nata dopo che il leader di Futuro Nazionale ha pubblicato un’immagine modificata della deputata di Forza Italia, in cui compare una profonda scollatura che nello scatto originale non esiste. "Invece di scusarsi, Vannacci mi ha ringraziato perché gli avrei regalato un 1,5 per cento parlando del suo post e ha brindato a Matilde. Quindi non sarei molto soddisfatta di questo risultato se c'è in più il mio contributo. Siamo a livelli scadentissimi, inqualificabili. Per quanto ci riguarda, ci siamo resi conto che i valori di Vannacci erano inconciliabili con i nostri. Oltretutto si presenta come uomo di destra con l'unico scopo di sconfiggere la sinistra...".
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Da qui il riferimento alle elezioni suppletive appena finite: "La Calabria ha dimostrato che è inespugnabile, soprattutto da soggetti come Vannacci che mettono in campo azioni inqualificabili e vergognose". Di fronte all'ondata di indignazione, Vannacci avrebbe cercato di difendersi dicendo di aver preso la foto modificata da un blog.
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"A chi mi accusa, senza alcuna concretezza, di aver modificato una foto con la IA, rispondo di cercare meglio e di rivolgere le accuse, eventualmente, a chi di dovere…. Quando mancano gli argomenti, gli attacchi diventano personali….Continuate pure a occuparvi di scollature…", è stata la replica dell'ex generale che non ha fatto pervenire alla diretta interessata alcuna scusa.
Qui la replica di Siracusano a Vannacci durante L'Aria Che Tira