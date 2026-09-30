Perché anche dopo Regeni non si può chiudere con Il Cairo

C’è un Faraone al Cairo, l’ex generale Abdel Fattah Al Sisi. L’alternativa sarebbe un Califfo, sul genere di Mohammed Morsi, che quando fu eletto democraticamente come presidente della Repubblica egiziano tentò di riportare in auge la legge coranica, che è il contrario della democrazia. E fu rovesciato da un colpo di Stato nel 2012, insieme alle illusioni che le Primavere arabe avevano contribuito a nutrire. Fu il grande errore di Barack Obama.

Il discorso dell’allora presidente degli Stati Uniti, il 6 giugno 2009 all’Università del Cairo, fu una scintilla che ebbe la conseguenza di incendiare mezzo mondo. Togliere il sostegno americano a Hosni Mubarak equivalse a un via libera al regime change in tutta la regione, contribuì a scatenare rivolte, repressioni sanguinarie, l’esplosione della guerra santa contro gli “infedeli” e la nascita dello Stato islamico. Ai pochi altri che magari continuano a sognare un raìs panarabo, come lo fu Nasser nel secolo scorso, va ricordato che furono sconfitti lui e il suo progetto filosovietico. E che il mondo attuale non è più diviso in due blocchi contrapposti.