Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Francia, folle protesta degli studenti a Marsiglia: preside cosparso di benzina

di
Libero logo
giovedì 1 ottobre 2026
Francia, folle protesta degli studenti a Marsiglia: preside cosparso di benzina

2' di lettura

Sale la tensione a Marsiglia durante la mobilitazione degli studenti delle scuole superiori. Al liceo 'Victor-Hugo', nel terzo arrondissement, il preside, il suo vice ed altri dirigenti sono stati aggrediti e cosparsi di benzina, secondo quanto riferito da Bfmtv. All'interno dell'istituto si è inoltre verificato un tentativo di incendio, con la porta d'ingresso che è stata data alle fiamme. La protesta ha avuto pesanti conseguenze anche sui trasporti pubblici.

La Rtm ha sospeso completamente il servizio dalle 11, fermando metro, tram e autobus. La decisione è arrivata dopo che diversi dipendenti, tra cui un autista, sono stati aggrediti, mentre un autobus sarebbe stato incendiato. Nel frattempo, il sindacato Cfdt ha invitato gli autisti a rientrare nei depositi per motivi di sicurezza. La procura di Marsiglia ha riferito che sono tra 15 e 20 le persone attualmente in stato di fermo nell'ambito delle proteste, "soprattutto minorenni".

"Forti tensioni" si registrano anche nella zona di Nizza e Antibes, dove la prefettura riporta di aver fermato 50 persone. Un incendio si registra anche all'interno del liceo Nelson Mandela di Nantes, dove la prefettura denuncia "atti di violenza nelle aree intorno ai licei" e la presenta di "individui violenti" che "si uniscono ai liceali per commettere vandalismi", concludendo che nell'intero dipartimento sono state fermate 18 persone. Altre 37 persone sono state fermate questa mattina nel dipartimento di Pas-du Calais, dove a Auchel un preside è stato ferito con il lancio di un petardo che l'ha colpito all'orecchio. Le proteste hanno interrotto completamente la circolazione dei mezzi pubblici a Grenoble.


 

tag
marsiglia
francia
proteste

In Francia Francia, proteste degli studenti: barricata in fiamme davanti a un liceo di Parigi

La visita Papa Leone XIV partito per la Francia

Sos Parigi Altro che conti italiani, è la Francia il malato d’Europa

ti potrebbero interessare

In Usa i giudici bastonano i Dem

In Usa i giudici bastonano i Dem

Costanza Cavalli
Ilaria Salis, il "compagno Gino" estradato in Germania: il cerchio si stringe intorno agli antifa

Ilaria Salis, il "compagno Gino" estradato in Germania: il cerchio si stringe intorno agli antifa

Flydubai, chi è davvero il copilota attentatore

Flydubai, chi è davvero il copilota attentatore

Aereo Flydubai, "chi c'era davvero a bordo": tam tam impazzito

Aereo Flydubai, "chi c'era davvero a bordo": tam tam impazzito