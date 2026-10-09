Usa Nidal Hasan condannato a morte: "Fucilazione trasmessa in diretta"

Il segretario alla Difesa Usa Pete Hegseth ha dichiarato che l'esecuzione di Nidal Hassan, l'ex psichiatra dell'esercito responsabile della strage di 13 persone a Fort Hood, sarà un evento pubblico quando la sentenza verrà eseguita entro la fine dell'anno. Successivamente, le autorità hanno chiarito che la fucilazione sarà trasmessa in diretta streaming e che seguiranno ulteriori dettagli, come riportato dall'Associated Press.

In un'intervista a Real America's Voice, il segretario del Pentagono - riferisce The Guardian - ha dichiarato che il plotone d'esecuzione avrebbe eseguito la condanna a morte a Fort Hood, in Texas, alle 13:00 di giovedì 3 dicembre. Martedì Donald Trump ha dato il via libera all'esecuzione tramite plotone d'esecuzione dell'autore di una strage che nel 2009 aveva provocato 13 morti nella base militare di Fort Hood, in Texas, su raccomandazione dello stesso segretario alla Difesa.