Serie A, torna il campionato: ecco chi è rinato nella sosta

L’inedita pausa lunga per le Nazionali ha paradossalmente generato meno infortuni rispetto alle due brevi tradizionali perché i commissari tecnici sono stati obbligati al turnover per gestire i quattro impegni ravvicinati. L’unica squadra che ne esce a pezzi è il Napoli con Olivera, Vergara (un mese fuori) e Favasuli (addirittura due mesi) ko per lesioni muscolari piuttosto importanti. Se è vero che tre indizi fanno una prova, c’è da riflettere sulla preparazione atletica piuttosto che sulla sfortuna. Ma Allegri ha diverse ragioni per sorridere. La prima è Hojlund che con la Danimarca ha riscoperto il piacere del gol (ben 3 segnati, uno ogni 85’) e di una squadra che lo assiste: uno spunto che Max deve cogliere. La seconda è De Bruyne che giocando in trequarti ha firmato due reti alla Turchia e un assist contro l’Italia.

Buone notizie anche dai due registi dell’ipotetico 4-2-3-1: Lobotka e Gilmour sono stati sempre al centro di Slovacchia e Scozia. E infine McTominay ieri ha ottenuto l’idoneità sportiva dopo l’intervento di ablazione cardiaca e può tornare tra i convocati. L’Inter ritrova soltanto oggi capitan Lautaro dopo la festa per Messi, ma può consolarsi con Thuram che è rimasto ad Appiano Gentile a lavorare, Bonny coccolato dal ct della Costa d’Avorio Renard e un Pio Esposito in formato (Inter)Nazionale: due reti, un assist e un ritmo in azzurro che lo proietta tra i più grandi bomber di sempre. E Bastoni? Torna a vestire il nerazzurro dopo che, in azzurro, ha cancellato il precedente periodo nero: due gol anche per lui e spirito alleggerito. Il Milan brama lo stesso Gonçalo Ramos versione goleador del Portogallo: spodestato Cristiano Ronaldo a suon di reti (3).

Un gol per Modric ma anche l’umiliante 0-7 dall’Inghilterra, mentre Moreira ha trovato continuità sulla trequarti con il Belgio e può essere un suggerimento per Amorim visto l’infortunio di Sealemaekers. Sempre in campo Jashari con la Svizzera dopo qualche difficoltà a trovare minuti in rossonero, niente riposo per Pavlovic e Maignan e un solo infortunio a compensare le buone notizie, quello di Estupinan che però spalanca le porte a Bartesaghi, protagonista con l’Under 21 azzurra. La Juventus spera che i gol diano una spinta ad Alajbegovic, Zhegrova e Koopmeiners, schierato addirittura centrale di difesa nell’unica gara giocata con l’Olanda. Di contro Celik torna appesantito dai risultati della sua Turchia, mentre Conceiçao dovrà darsi una regolata dopo i due gialli in pochi secondi ricevuti dall’arbitro italiano Mariani. La Roma ha potuto coccolare Malen, che ha recuperato dal fastidio al ginocchio che lo aveva indotto a rinunciare alla chiamata dell’Olanda, e ha negato la traversata oceanica per il Messi-day alla coppia Dybala-Molina.

Chi è andato in Nazionale torna contento: Rodrigo Mora è stato il più impiegato nell’U21 del Portogallo (un gol e un assist), Ndicka ha fatto bene con la Costa d’Avorio, Mancini e Koné non si sono usurati, mentre Pisilli e Lulli saranno di certo galvanizzati dal 6-2 alla Polonia con l’U21. Ad attendere la Roma c’è il Como di... Da Cunha, messo al centro della Francia da Zidane. Ma non solo: Nico Paz ha segnato 3 gol con l’Argentina e si candida a ereditare la 10 di Messi, Douvikas ha segnato con la nuova “magna” Grecia, Baturina e Smolcic hanno fatto minuti in una Croazia un po’ in difficoltà, Ramon, Valle e Jesus Rodriguez sono stati protagonisti con l’U21 spagnola. Per compensare tutte queste notizie positive, Fabregas, l’allenatore che ha visto partire più giocatori (ben 15), deve accettare l’acciacco occorso a Kean che sta provando a recuperare per domenica.