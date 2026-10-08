Vieri loda Pio Esposito: "Segnerà più gol di Riva in Nazionale"

Pio Esposito ha convinto Christian Vieri al punto da spingerlo a una previsione pesante: il giovane attaccante dell'Inter, secondo l'ex centravanti azzurro, è destinato a superare il record di gol di Gigi Riva con la Nazionale. A 21 anni ha già segnato sette reti con l'Italia e per Vieri il futuro è ancora tutto da scrivere: "Fra sette-otto anni batterà il record di Gigi Riva. E sarà l'attaccante che avrà segnato più gol nella storia della Nazionale. Ma vuol dire anche che tra due-tre anni inizierà pure lui a fare i suoi venti gol a stagione”.

L'ex bomber vede però ancora margini importanti di crescita: "Deve ancora capire bene come muoversi in campo, anzi soprattutto in area. Pio è più simile a Toni, secondo me. Ma i paragoni per me non hanno senso, lo sapete. E a lui non fanno neanche bene”. Un'investitura forte, dunque, ma accompagnata dalla richiesta di lasciargli il tempo necessario per completare la propria maturazione. Vieri ha parlato anche dell'Inter e della corsa al vertice della Serie A, invitando i nerazzurri a cambiare marcia: "È ora di cambiare passo: si entra nel vivo del campionato e l'impegno della Champions si fa più tosto". Sulla possibile anti-Inter, invece, non si sbilancia: "Fasullerie. Dopo sei giornate? Dai…".