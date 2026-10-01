Christa Pike sopravvive a due inizioni letali: Usa sconvolti

Christa Pike era stata condannata alla pena capitale 31 anni fa, nel 1995. La sua esecuzione era prevista per ieri, mercoledì 30 settembre. Ma è fallita. La donna è sopravvissuta alle due dosi letali di pentobarbital e ora è ricoverata in un ospedale esterno al carcere.

Durante l'esecuzione, Pike ha avvertito dolori e bruciori. I suoi legali hanno presentato un'istanza d'urgenza alla Corte Suprema degli Stati Uniti per bloccare e sospendere immediatamente l'esecuzione, sostenendo che la donna stesse subendo una "sofferenza inutile". "Questa vicenda si è trasformata in un'agonia e in una violazione del diritto di Pike a essere giustiziato senza subire pene crudeli e inusuali", hanno dichiarato.