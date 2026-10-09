Sondaggio supermedia, Pd "sotto la soglia psicologica": incubo-Schlein, quanto perde

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 24 settembre al 7 ottobre, è stata effettuata il giorno 8 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 1 ottobre), Ipsos (26 settembre), Noto (6 ottobre), Only Numbers (25 e 29 settembre, 2 ottobre), Piepoli (2 ottobre) e SWG (28 settembre e 5 ottobre).