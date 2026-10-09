Sondaggio supermedia, Pd "sotto la soglia psicologica": incubo-Schlein, quanto perde

La Supermedia di oggi conferma ciò che si era intravisto la settimana scorsa: FdI recupera leggermente consensi, prevalentemente a scapito di Futuro Nazionale, il cui trend di crescita pare non solo essersi interrotto ma addirittura invertito (-0,2% in due settimane). L'altro elemento di rilievo è un calo piuttosto netto (-0,8%) del Pd, che si ritrova sulla 'soglia psicologica' del 20%. Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 27,3 (+0,3) PD 20,0 (-0,8) M5S 12,8 (+0,2) Futuro Nazionale 7,6 (-0,2) Forza Italia 7,3 (-0,1) Verdi/Sinistra 6,6 (+0,1) Lega 5,6 (=) Azione 3,2 (-0,2)* Italia Viva 2,3 (+0,1)* +Europa 1,7 (+0,2)* Noi Moderati 1,1 (=).
Questa la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 41,2 (+0,1) Centrosinistra 28,2 (-0,6) M5S 12,8 (+0,2) Terzo Polo 6,9 (+0,2) Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026: Campo largo 43,3 (-0,3) Centrodestra 41,2 (+0,1) Futuro Nazionale 7,6 (-0,2) Centro 4,7 (+0,1) * Noto ha rilevato insieme Azione-LibDem (4,0%) e Italia Viva-Più Europa (2,5%) NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (24 settembre 2026).
Claudia Fusani vede il sondaggio di Swg e va in tilt: "Perché Meloni è tornata a crescere"Pur di non ammettere il successo di Fratelli d'Italia dopo quattro anni al governo, Claudia Fusani imputa la crescit...
NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 24 settembre al 7 ottobre, è stata effettuata il giorno 8 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Eumetra (data di pubblicazione: 1 ottobre), Ipsos (26 settembre), Noto (6 ottobre), Only Numbers (25 e 29 settembre, 2 ottobre), Piepoli (2 ottobre) e SWG (28 settembre e 5 ottobre).