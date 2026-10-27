Brasile, Lula ordina il ritiro del passaporto a Flavio Bolsonaro

Ha riconosciuto la vittoria di Lula, dopo alcune ore di polemiche e incertezze. E in tutta risposta a Flavio Bolsonaro viene tolto il passaporto. Un primo, pesantissimo atto politico da parte del confermato presidente di ultra-sinistra dopo l'esito (clamoroso) del ballottaggio alle elezioni. Il senatore brasiliano e candidato di destra, sconfitto domenica, in un video pubblicato sul suo account Instagram ha affermato che la polizia federale gli ha ordinato di consegnare il passaporto e che gli è vietato lasciare il Brasile. Secondo quanto riferito da Bolsonaro Jr, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro condannato a 27 anni in relazione al tentato golpe del 2023, la polizia avrebbe agito per dare esecuzione a un ordine del giudice della Corte suprema Alexandre de Moraes.

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"Stamattina sono andato a trovare mio padre, che come sapete è agli arresti domiciliari. Mentre me ne andavo, gli agenti della Polizia Federale di Lula erano alla sua porta e, in mezzo alla strada, mi è stato ordinato di consegnare i miei passaporti e mi è stato anche vietato di lasciare il Paese. La decisione di Alexandre de Moraes si è basata su una dichiarazione di Eduardo del 23 ottobre, secondo cui avrei dovuto lasciare il Paese se avessi perso le elezioni", ha detto Flavio Bolsonaro.

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