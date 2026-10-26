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Montecarlo choc, trovato morto il nipote della principessa: chi hanno fermato

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lunedì 26 ottobre 2026
Montecarlo choc, trovato morto il nipote della principessa: chi hanno fermato

1' di lettura

Giallo a corte. "Le loro Altezze Serenissime il principe Alberto II e la principessa Charlène hanno appreso con tristezza della morte di Antoine de Massy, 29 anni, nipote della principessa Antoinette, sorella del principe Ranieri". Dal palazzo del principe di Montecarlo è arrivata la conferma della morte di Antoine de Massay. "Le loro altezze si uniscono al dolore della famiglia e dei suoi vicini inviando le loro sincere condoglianze in questa dolorosa circostanza". Il corpo del ragazzo sarebbe stato trovato senza vita. Ma non finisce qui. Una persona, come riporta il Corriere della Sera, sarebbe in stato di fermo

Antoine de Massay sarebbe scomparso nella giornata di ieri, domenica 25 ottobre. Poi la famiglia insospettita dalla sua mancanza al momento di un appuntamento di famiglia all'ora di pranzo, avrebbe avvisato le forze di polizia del Principato di Monaco. Dopo le indagini il corpo del ragazzo sarebbe stato trovato

In seguito alle indagini il corpo senza vita del ragazzo sarebbe stato ritrovato in un giardino vicino a Villa Sauber, dietro al lungomare del Larvotto. Ora il lavoro degli investigatori si concentrerà sul capire se il giovane sia stato assassinato o sia morto per cause naturali. Intanto, Alberto e Charlène sono in lutto.

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