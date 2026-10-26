Kimi Antonelli rovina un'auto da 200mila euro: occhio alla retromarcia

In pista viaggia a oltre 300 chilometri all’ora, ma stavolta a tradire Andrea Kimi Antonelli è stata una semplice retromarcia. Il ventenne bolognese, dominatore del Mondiale di Formula 1 con la Mercedes, si è reso protagonista di una piccola disavventura ad Austin, dove ha urtato una staccionata di legno mentre era alla guida di una vettura da circa 200 mila euro. Una scena che ha scatenato le risate del compagno George Russell, solo 8° domenica nel GP, ma pronto in questo caso ad approfittarne per prenderlo in giro.

L'episodio è avvenuto prima del Gran Premio degli Stati Uniti, durante le riprese di un contenuto promozionale dedicato alla nuova Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Antonelli avrebbe dovuto partire in avanti, ma ha inserito per errore la retromarcia, finendo contro la recinzione alle sue spalle. Un contatto a bassissima velocità, fortunatamente senza conseguenze per la carrozzeria: a rimetterci è stato soltanto un listello di legno, staccatosi nell’urto. Russell, presente accanto a lui su un'altra vettura, non è riuscito a trattenere le risate, arrivando persino a indicargli scherzosamente la direzione corretta.