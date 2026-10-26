Libero logo
Abbonamento Digitale

Kimi Antonelli rovina un'auto da 200mila euro: occhio alla retromarcia

di Walter Pescilunedì 26 ottobre 2026
Kimi Antonelli rovina un'auto da 200mila euro: occhio alla retromarcia

2' di lettura

In pista viaggia a oltre 300 chilometri all’ora, ma stavolta a tradire Andrea Kimi Antonelli è stata una semplice retromarcia. Il ventenne bolognese, dominatore del Mondiale di Formula 1 con la Mercedes, si è reso protagonista di una piccola disavventura ad Austin, dove ha urtato una staccionata di legno mentre era alla guida di una vettura da circa 200 mila euro. Una scena che ha scatenato le risate del compagno George Russell, solo 8° domenica nel GP, ma pronto in questo caso ad approfittarne per prenderlo in giro.

L'episodio è avvenuto prima del Gran Premio degli Stati Uniti, durante le riprese di un contenuto promozionale dedicato alla nuova Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé. Antonelli avrebbe dovuto partire in avanti, ma ha inserito per errore la retromarcia, finendo contro la recinzione alle sue spalle. Un contatto a bassissima velocità, fortunatamente senza conseguenze per la carrozzeria: a rimetterci è stato soltanto un listello di legno, staccatosi nell’urto. Russell, presente accanto a lui su un'altra vettura, non è riuscito a trattenere le risate, arrivando persino a indicargli scherzosamente la direzione corretta. 

Kimi Antonelli trionfa anche in Texas, Mondiale a un passo: cosa manca

Un super Andrea Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio degli Stati Uniti di F1, sul circuito di Austin, ma deve ri...

Antonelli, inizialmente sorpreso, ha subito chiesto: "È tutto ok alla macchina?". Poi ha sorriso anche lui, prima di riprendere regolarmente le riprese. E pensare che il mezzo protagonista dell'incidente è tutt'altro che semplice da guidare. La Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé elettrica dispone di tre motori capaci di sviluppare complessivamente 1.169 Cv, accelera da 0 a 100 chilometri orari in appena 2,1 secondi e raggiunge i 300 all’ora. Un piccolo contrattempo che non ha certo compromesso il fine settimana di Antonelli, capace poi di dominare il Gran Premio di Austin e conquistare la nona vittoria stagionale. Il titolo mondiale è ormai vicinissimo: in Messico gli basterà un nono posto per entrare nella storia.

tag
kimi antonelli

Dopo il Gp Kimi Antonelli, Leclerc e Verstappen lo sfottono: "Chissà in che condizioni..."

A un passo dalla storia Kimi Antonelli trionfa anche in Texas, Mondiale a un passo: cosa manca

Approda in Tribunale Kimi Antonelli rischia una causa milionaria: Minardi chiede tra il 10% e il 20% dei guadagni

ti potrebbero interessare

Berrettini e Musetti, "siamo in diretta?": gelo, le voci (piccanti) scuotono il tennis azzurro

Berrettini e Musetti, "siamo in diretta?": gelo, le voci (piccanti) scuotono il tennis azzurro

Roma, lo sfogo della moglie di Wesley: "Mi tradiva e filmava tutto"

Roma, lo sfogo della moglie di Wesley: "Mi tradiva e filmava tutto"

Sinner torna in campo: ecco quando e dove, nuove polemiche

Sinner torna in campo: ecco quando e dove, nuove polemiche

Milan, dopo la vittoria arrivano i complimenti di Cardinale: cosa ha detto su Amorim

Milan, dopo la vittoria arrivano i complimenti di Cardinale: cosa ha detto su Amorim

Walter Pesci