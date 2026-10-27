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Sondaggio Idv, boom di FdI e Lega: M5s in caduta libera. E Vannacci

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martedì 27 ottobre 2026
Sondaggio Idv, boom di FdI e Lega: M5s in caduta libera. E Vannacci

1' di lettura

Il centrodestra cresce e non si ferma più. Stando all'ultima media sondaggi realizzata da Intenzioni di voto, Giorgia Meloni incrementa ancor di più il suo consenso. Fratelli d'Italia si conferma il primo partito, dato che conquista lo 0,2% e si piazza così al 27,8%. Subito dopo c'è il Pd di Elly Schlein, che però resta fermo al 20,4. Il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, invece, cala dello 0,2% e si piazza al 12,3%. Poi c'è Forza Italia di Antonio Tajani che perde lo 0,1% e si colloca così al 7,2%. Dunque Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che crolla dello 0,7% e cala così al 6,8%.

Alleanza Verdi e Sinistra di Bonelli e Fratoianni è stabile al 6,3%. La Lega di Matteo Salvini sale dello 0,1% e si attesta in questo modo al 5,7%. Poi c'è Azione di Carlo Calenda che perde lo 0,2% e si piazza al 3%, Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 2,4% così come Più Europa di Riccardo Magi all'1,5%. Sud Chiama Nord di Cateno De Luca è dato all'1,3%, Noi Moderati di Maurizio Lupi invece all'1,2%. Alla luce di queste rilevazioni, il centrodestra (senza Vanancci) otterrebbe il 43,2%. Il campo largo invece il 44,1%.

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