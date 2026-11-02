Fuori dal Coro, "faccio colazione col crack": l'immigrato che terrorizza Trento

Follia denunciata sui social da Silvia Sardone. La vice segretario della Lega, eurodeputata e consigliere comunale di Milano, ha pubblicato su Facebook un video in cui un uomo ha ammesso di fare uso di crack. "Io sto facendo colazione con il crack", ha esordito. L'immigrato, già noto da tempo per terrorizzare gli abitanti di Trento con atteggiamenti intimidatori, è stato intercettato dai giornalisti di "Fuori dal Coro".

I giornalisti di "Fuori dal Coro" hanno insistito poi con le domande, chiedendo il motivo degli atti intimidatori. "Lascia stare questa storia, ho già fatto la galera", e poi ha aggiunto: "E' passato. Io non riesco a lavorare e fare nulla. Io sono sulla strada". L'uomo è stato poi filmato mentre faceva uso di crack. "La mattina e la sera io devo fumare. Non c'è nulla che non possa fare in questo mondo, perché sono cantante, attore, pornostar. Io voglio che il mondo mi conosca bene", ha poi concluso.