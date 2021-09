Green pass, ricorso al tribunale della Ue: il piano no-vax per cancellare il certificato

10 settembre 2021 a

E' stato presentato un ricorso davanti al Tribunale dell'Unione europea per ottenere l'annullamento del regolamento sul pass sanitario Ue. Secondo quanto riporta il sito di informazione Contexte ripreso dall'Ansa, è stato pubblicato un documento del Consiglio Ue distribuito alla riunione degli ambasciatori di mercoledì, in cui se ne fa menzione. I ricorrenti, identificati solo come 'Abenante e altri', hanno presentato il ricorso il 30 agosto contro il Consiglio Ue e contro il Parlamento europeo, che hanno approvato il certificato digitale Covid Ue. Nel ricorso si chiede l'annullamento totale del regolamento, e in attesa della decisione della giustizia europea, una sospensione immediata delle disposizioni.

Intanto, il ministro dell'Interno Tiziana Lamorgese, parlando delle manifestazioni anti Green pass, ha dichiarato che "la preoccupazione c'è perché i toni salgono sempre di più e c'è il rischio che ci siano estremismi che vanno a incidere sulle manifestazioni". "Da inizio pandemia abbiamo svolto 50 milioni di controlli - ha sottolineato il ministro -, ci sono state manifestazioni con infiltrazioni della criminalità. In questo momento abbiamo avuto manifestazioni che ci davano preoccupazione, come il blocco delle stazioni, dove ci ci siamo impegnati particolarmente ed è andato tutto bene".

Inoltre, ha concluso la Lamorgese, "la campagna vaccinale sta andando molto bene e questo autorizza un certo ottimismo ma non dobbiamo bloccare ora la ripartenza del Paese. E' necessario proseguire su questa strada, e il Green pass è uno strumento fondamentale per garantirlo".

